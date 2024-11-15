央媒观洛丨从企业含“光”量看老工业基地“绿色转型”

河南省洛阳市是国家“一五”时期重点布局的工业城市。近年来，随着我国光伏发电技术进步、造价降低，当地企业充分利用厂房屋顶、尾矿库等闲置空间建设起连片光伏设施。

河南省洛阳市是国家“一五”时期重点布局的工业城市。近年来，随着我国光伏发电技术进步、造价降低，当地企业充分利用厂房屋顶、尾矿库等闲置空间建设起连片光伏设施。

在位于河南省洛阳市偃师区的洛阳建龙微纳新材料股份有限公司，厂房屋顶上连排的光伏电板在阳光照射下熠熠生辉。总面积6万余平方米的屋顶上，已安装光伏组件上万块。

“这一块块‘板子’看似不起眼，连在一起却可满足企业约20%的用电需求，每年节约生产成本近百万元，减少二氧化碳排放约5000吨。”洛阳建龙微纳新材料股份有限公司总裁李怡成说。

这是洛阳建龙微纳新材料股份有限公司厂房屋顶上的光伏电板。新华社发(杨振宇 摄)

驱车驶入洛宁县伏牛山区，在紫金矿业集团旗下的洛阳坤宇矿业有限公司，已闭库的尾矿库上，光伏电板依山势整齐排列，深蓝色的面板与周边翠绿的树木交相辉映，科技感十足。

“目前光伏电站发的电全部并入了公司配电房中，基本能满足矿山职工的生活和矿井通风用电需要。”洛阳坤宇矿业有限公司总经理郭祥清说，分布式光伏建在矿区内，一来可直接用于企业生产用电，减少电力传输过程中的损耗，二来还可作为备用电源以应对突发状况。

这是洛阳坤宇矿业有限公司尾矿库上的光伏电板。新华社发(杨振宇 摄)

国网河南电力洛阳公司数据显示，2020年以来，洛阳地区新能源装机容量连年翻番增长，已发展成为仅次于煤电的第二大电源，其中分布式光伏装机容量占新能源装机容量的六成以上。

老工业基地焕发绿色生机，企业用能成本降低，推动社会节能减排。对此，当地政府、光伏开发企业、电网公司搭建起三方协同的沟通机制，助力新能源项目快速落地、平稳运行。

“今年前四个月，洛阳电网光伏出力创历史新高，占同时刻全网用电负荷36%。”国网河南电力洛阳公司副总经理陈楷表示，将持续深化新能源服务机制，强化光伏项目并网后的安全监测与运维指导，助力区域能源结构优化升级。(记者 李文哲 杨静)①