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洛阳考古人员将赴乌兹别克斯坦执行联合教学及考古任务
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.05.13 21:07
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拓印技术课合影

　　洛报融媒记者13日从洛阳市考古研究院获悉，应乌兹别克斯坦费尔干纳大学邀请，该院将于15日派出代表团赴乌执行为期50天左右的联合教学及考古任务，进一步推进双方在考古技术传播、遗址保护研究及青年人才培养等领域的合作。

　　乌兹别克斯坦费尔干纳地区是古丝绸之路的重要枢纽，与中国的历史渊源可追溯至两千多年前。汉代张骞出使西域时记载的“大宛国”即位于此，当地以农耕、酿酒文化和“汗血宝马”闻名。唐代玄奘西行途经费尔干纳盆地，并在《大唐西域记》中记述了该地风土。公元7世纪，唐朝在费尔干纳设立“休循州”，将其纳入安西都护府管辖，成为中原王朝经略西域的关键节点。历史上，中国的陶瓷、铜镜等文物通过丝绸之路传入费尔干纳，见证了两地绵延千年的文明交融。

双方师生在一件修复完成的工艺品陶杯（教具）上签名留念

　　2019年起，洛阳市考古研究院与费尔干纳大学开启合作。2023年10月，“费尔干纳—洛阳考古研究中心”和“乌兹别克斯坦—中国联合考古系”在费尔干纳大学挂牌成立。此后，双方于2023年11月、2024年2月两次对库瓦古城遗址开展联合调查，在古城北墙结构、护城壕沟、道路遗迹等方面取得重要发现。

库瓦遗址

　　“库瓦古城是古代丝绸之路的重要枢纽，曾为汉唐史籍记载的大宛古国核心区域。此次赴乌执行联合教学及考古工作任务，不仅能为揭示古城历史脉络提供考古依据，也能为当地培养考古专业人才注入动力。”代表团团长刘斌介绍，团队将在费尔干纳大学讲授“中国考古学概要”“出土文物保护修复”等课程，并对库瓦古城遗址及新发现的哈纳巴德墓地开展联合考古，重点厘清遗址功能分区与文化层关系，同时协助乌方整理考古资料。

刘斌向学生讲授考古学理论和考古勘探方法

　　洛阳市考古研究院相关负责人表示，此次任务既是落实国家文物局《“十四五”考古工作专项规划》的具体行动，也是深化文明互鉴、拓展“一带一路”人文合作的生动实践。未来，双方合作共建的“费尔干纳-洛阳遗址保护与文物修复实验室”将主要着眼于解决出土文物的保护和修复问题，并依托库瓦古城遗址考古基地开展长期合作，为丝路文化遗产保护与国际考古事业发展贡献智慧和力量。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪）(洛阳市考古研究院供图)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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