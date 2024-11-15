晴热模式开启！洛阳局地最高气温可达40℃以上

今天持续晴好，中午气温较高。洛阳市气象台根据最新气象资料分析，未来几天洛阳市多受高空西北气流控制，天气晴好，地面受强暖低压控制，周中后期洛阳市将出现37℃以上的高温天气，局部地区可达40℃以上。 今天持续晴好，中午气温较高。 洛阳市气象台根据最新气象资料分析，未来几天洛阳市多受高空西北气流控制，天气晴好，地面受强暖低压控制，周中后期洛阳市将出现37℃以上的高温天气，局部地区可达40℃以上。具体预报如下： 今天夜里：阴天，偏南风3级转西北风4级左右。 14日(周三)：阴天转多云，西北风4级左右，阵风6级～7级，气温21℃～36℃。 15日(周四)：多云到晴天，偏南风3级左右，气温21℃～33℃。 16日(周五)：晴天间多云，气温20℃～38℃。 17日(周六)：晴天，西北风4级左右，气温24℃～33℃。 18日(周日)：晴天间多云，气温18℃～39℃。 19日(周一)：晴天间多云，气温24℃～39℃。 20日(周二)：多云转阴天，气温25℃～38℃。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博 文/图）