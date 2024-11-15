晴热模式开启！洛阳局地最高气温可达40℃以上

今天持续晴好，中午气温较高。洛阳市气象台根据最新气象资料分析，未来几天洛阳市多受高空西北气流控制，天气晴好，地面受强暖低压控制，周中后期洛阳市将出现37℃以上的高温天气，局部地区可达40℃以上。
今天持续晴好，中午气温较高。洛阳市气象台根据最新气象资料分析，未来几天洛阳市多受高空西北气流控制，天气晴好，地面受强暖低压控制，周中后期洛阳市将出现37℃以上的高温天气，局部地区可达40℃以上。
今天持续晴好，中午气温较高。
洛阳市气象台根据最新气象资料分析，未来几天洛阳市多受高空西北气流控制，天气晴好，地面受强暖低压控制，周中后期洛阳市将出现37℃以上的高温天气，局部地区可达40℃以上。具体预报如下：
今天夜里：阴天，偏南风3级转西北风4级左右。
14日(周三)：阴天转多云，西北风4级左右，阵风6级～7级，气温21℃～36℃。
15日(周四)：多云到晴天，偏南风3级左右，气温21℃～33℃。
16日(周五)：晴天间多云，气温20℃～38℃。
17日(周六)：晴天，西北风4级左右，气温24℃～33℃。
18日(周日)：晴天间多云，气温18℃～39℃。
19日(周一)：晴天间多云，气温24℃～39℃。
20日(周二)：多云转阴天，气温25℃～38℃。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博 文/图）
互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605