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洛阳15日入汛 这份暴雨灾害防范“经验包”请查收
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.05.13 21:06
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　　“洛阳市汛期一般为每年5月15日至9月30日。”洛阳市安防委办公室有关负责人表示，今年洛阳市气候状况总体偏差，旱涝并存、旱涝急转可能性大，强降水阶段性特征明显，流域性洪涝威胁突出。

　　汛期来临前，洛阳市坚持责任早落实、工作早准备、风险早防范，提前修订完善防汛应急预案，调整充实“一办六组两专班”，开展各类防洪工程、水毁修复工程、病险水利工程设施、城市排水防涝、山洪和地质灾害等安全隐患排查，加强预警叫应、会商调度、转移避险等灾害防御应急演练。

　　截至目前，洛阳市已完成更新152座中小型水库、151座淤地坝、13处堤防险工险段及1580个山洪灾害村等各级防汛责任人17000余人。今年，洛阳市还将打造20余个山洪灾害标准化管理示范村，试点配备新型山洪灾害入户型报警叫应终端，守牢汛期安全底线。

　　面对暴雨洪水，群众自救至关重要。洛阳市安防委办公室有关负责人从暴雨洪水发生前、暴雨洪水发生后、被水围困怎样求救等方面送上灾害防御指南。

　　暴雨洪水发生前

　　城镇居民、商场、学校、厂矿企业等要熟悉周围环境，自备必要的防水、排水设施，注意收听当地气象防汛部门的预报，及时做好人员疏导转移等工作。山区群众要避免在低洼地带、山体滑坡区域建房，每年夏初要对房前屋后进行检查，看山上是否有裂缝滑坡迹象。

　　暴雨洪水发生后

　　暴雨来临时，要关闭门窗，一旦家中进水立即关闭电源、煤气等设备，切断低洼地带有危险的室外电源，住所出现严重水淹前撤离到安全地带暂避。行人不要走地下通道或高架桥下通道，远离高压线路、电气设备等危险区域。

　　被水围困怎样求救

　　如果在基础较牢固的高岗台地或砖混结构的住宅楼时突遭洪水，要有序固守等待救援或等待陡涨陡落的山洪消退后即可解围。在野外遇到洪水，要尽快离开低洼地带，选择有利地形躲避，利用通讯工具报告洪水态势和受困情况，择机寻找体积较大的漂浮物，主动采取自救措施。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 通讯员 刘仟仟）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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