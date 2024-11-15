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洛阳优化经济适用住房认购条件
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.05.13 21:06
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　　13日，洛报融媒记者从洛阳市住建局住房中心获悉，洛阳新修订了经济适用住房认购条件，从户籍、年龄、住房等多方面进一步优化认购条件，更好保障低收入、住房困难家庭的住房需求。

　　据介绍，此次新修订的认购条件主要在4个方面进行了修改：

　　在户籍方面，将申请家庭“具有洛阳市中心城区居民户口满3年”调整为“具有洛阳市城镇居民户口(含县区)满1年”。

　　在住房方面，将申请家庭人均住房建筑面积不超过20平方米调整为30平方米，同时继续沿用了家庭人均房改房、集资房建筑面积不超过20平方米的规定。

　　在申请人员年龄方面，将单身申请人年龄从满28周岁调整为23周岁，同时取消了不超过70周岁的规定。

　　在工商注册方面，将申请家庭“不允许有工商注册”调整为“允许申请家庭有1个注册资本不超过5万元的个体工商户注册”。

　　同时，此次新修订的认购条件继续沿用了之前申请家庭现行的收入、车辆、婚姻以及优抚家庭的规定。

　　洛阳市住建局住房中心相关负责人介绍，2025年5月20日上午，洛阳市将启动东方光源三期经济适用住房二次认购报名工作。凡符合新修订《洛阳市经济适用住房认购条件》的申购家庭，可登录洛阳市住房保障和房产服务中心网站(www.lyzbj.org.cn或www.lyzbj.com)，点击进入《经济适用住房网上报名系统》进行线上报名。

　　该负责人介绍，之前首批报名通过的家庭名单已于2025年5月12日在洛阳市住房保障和房产服务中心网站公示，二次报名审核结束，首批家庭将单独摇号，优先选房。洛阳市住建局住房中心咨询电话：0379-64812624/64818036；东方光源(三期)项目接待中心咨询电话：0379-63063777/63063888。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 文/图 通讯员 刘飞）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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