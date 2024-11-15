十二届洛阳市委全面深化改革委员会第二十一次会议召开

12日，十二届市委全面深化改革委员会第二十一次会议召开，传达学习中央、省委有关部署要求，研究要素市场化配置改革、健全就业创业体制机制、完善生育支持政策、进一步做好基本社会保险工作。市委书记、市委深改委主任江凌主持会议。

十二届市委全面深化改革委员会

第二十一次会议召开

江凌主持 张玉杰、李保国、孙延文出席

12日，十二届市委全面深化改革委员会第二十一次会议召开，传达学习中央、省委有关部署要求，研究要素市场化配置改革、健全就业创业体制机制、完善生育支持政策、进一步做好基本社会保险工作。市委书记、市委深改委主任江凌主持会议。

会议审议了《洛阳市要素市场化配置改革行动方案(2025-2027年)》。会议强调，深化要素市场化配置改革，对提升区域创新发展水平、促进经济高质量发展具有重要意义。要认真落实党的二十届三中全会精神，进一步转变政府职能，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，着力构建高水平社会主义市场经济体制。要大力引进培育各类要素市场主体，提高劳动力、资本、数据等要素协同配置效率，让企业更加便利地获取各类资源要素。要完善工作机制，强化部门协同，加强跟踪问效，扎扎实实把改革推动起来，为现代化洛阳建设注入强劲动力、赢得竞争优势。

会议听取了关于健全就业创业体制机制工作情况汇报。会议指出，就业是民生之本。要深入贯彻习近平总书记关于就业工作的重要论述，坚持实施就业优先战略，多措并举促进重点群体稳定就业。要坚持依靠发展促进就业，培育壮大平台经济等新产业新业态，千方百计增加青年友好型就业岗位。要坚持创业带动就业，面向高校毕业生、退役军人等重点群体，强化创业支持保障，有效吸纳更多就业。要加快人力资源市场建设，加大政策扶持力度，引入更多职业中介和猎头公司，有效满足求职人员和企业用工需求，更好促进高质量充分就业。

会议听取了关于完善生育支持政策、建设生育友好型社会工作情况汇报。会议强调，要深入贯彻习近平总书记关于人口工作的重要论述，加强统筹谋划，强化部门协同，大力倡导积极的婚恋观、生育观、家庭观，不断完善生育支持政策体系和激励机制，持续降低生育、养育、教育成本，为推动实现适度生育水平、促进人口高质量发展提供有力支撑。

会议听取了全市基本社会保险工作情况汇报。会议指出，做好基本社会保险工作，事关民生福祉和社会稳定。要坚持以人民为中心的发展思想，织密织牢社保网，积极扩大覆盖面，持续优化社保经办服务，健全社保基金监管体系，努力实现社会保障事业高质量发展、可持续发展。

张玉杰、李保国、孙延文等出席会议。 (洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 白云飞)