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免门票！白云山五月福利活动来了
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 洛阳白云山 2025.05.13 17:04
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　　别纠结去哪了！

　　白云山景区放大招了！！

　　这份神仙风景+山野趣事请收好！！！

　　宝子们，好消息！五月的洛阳白云山，给22岁以下的小伙伴们送福利啦，免门票入园！只要带上身份证，就能畅玩5A级景区。

　　特别提醒：

　　高山牡丹和杜鹃全！开！了！

　　漫山遍野都是粉粉嫩嫩的花花

　　简直美到心巴上！

　　云海托日的震撼场面直接封神

　　九龙瀑布水花四溅，超解压超治愈～

　　这波美景错过真的会哭！

　　Part.01

　　五月的风裹着初夏的温柔

　　轻轻抚过山峦

　　别让忙碌偷走邂逅美景的时光

　　来洛阳白云山景区

　　在青山绿水间

　　把惬意与自在都装进旅途

　　感受自然馈赠的每一份美好！

　　Part.02

　　5月必打卡景点

　　高山牡丹园、九龙瀑布、玉皇顶

　　初夏的白云山风景正好，它以一场“慢度假”带你沉浸式享受山林风光。

　　在森林氧吧悠然漫步，每口呼吸都裹挟着自然的馈赠，苍翠林海间，牡丹舒展婀娜身姿，或含苞，或盛放与树木低语，和山水共鸣，连微风都成春日旅行的记录者。

　　五月的洛阳白云山，高山牡丹与杜鹃悄然盛放，丹红如霞，鹃影似火，为苍翠山林缀上绮丽锦缎，这是大自然馈赠的视觉盛宴，亦是不可错过的春日限定浪漫。

　　踏入森林氧吧，斑驳的树影在脚下跳跃，清脆的鸟鸣在耳畔回荡，呼吸间满是清新的草木芬芳。

　　漫步途中，轻声聊着盛夏的美好憧憬，或是分享生活里的趣事。在白云山，时光都慢了下来，在绿意与宁静交织的世界里，每个旅行的瞬间都将酿成温暖的回忆。

　　踏进白云山的苍翠秘境，忽闻轰鸣自云端倾泻——抬眸间，瀑布如银河倒悬，白练凌空飞落，在青石深潭激起千层雪浪，浩瀚磅礴。

　　指尖拭去鬓角的晶莹水雾，以九龙瀑布翻涌的银练为幕布，舒展的笑意、飞扬的衣角，与轰鸣奔涌的瀑流共入镜头。在山水壮阔间，定格此刻最鲜活的旅途记忆！

　　步于云雾缭绕的白云山巅，抵达玉皇顶。极目远眺，万千峰峦尽收眼底，苍翠林海如碧波翻涌，壮阔美景令人心醉神迷。

　　踏着细碎光影，沿着蜿蜒小径一头扎进山林秘境，穿梭在遮天蔽日的古树间。登上云雾缭绕的高山之巅，在远离喧嚣的静谧里虔诚许愿，愿前路皆坦途，时光亦温柔~

　　云海在山巅翻涌成人间惊鸿，九龙瀑布以雷霆之势倾泻浪漫！五月的白云山，藏着解锁不完的惊喜副本—每帧风景都在打破你对山野浪漫的想象！

　　【相关攻略】

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　　关于自驾车型

　　① 7座以下(含7座)车型可自驾进入景区游览，每日放行自驾车辆500台，需付停车费10元/辆，如有自驾需求，进入景区前请提前点击公众号右下角进行“自驾预约”；

　　②暂不支持房车上山，房车游客可到白云山游客中心换乘大巴；

　　③证照不齐的车辆(含两轮、三轮车)、电动两轮及三轮车，不可进入景区。

　　白云山交通攻略

　　自驾路线：

　　豫东：商南高速—盐洛高速—郑栾高速—白云山游客服务中心

　　豫西：连霍高速—洛栾线—郑栾高速—白云山游客服务中心

　　豫南：京深线—沪陕高速—二广高速—郑栾高速—尧栾西高速—白云山游客服务中心

　　豫北：京港澳高速—郑栾高速—白云山游客服务中心

　　公共交通路线：

　　郑州—白云山：

　　郑州发车点：郑州中心站(火车站对面)

　　发车时间：7:50、13:00、16:20

　　白云山—郑州：

　　白云山发车点：车村镇

　　发车时间：7:30、10:30、14:30

　　往返随车电话：13461008788、18438619000、18574000521

　　洛阳—白云山：

　　洛阳发车地点：一运汽车站(火车站对面)

　　发车时间：7:00、13:00

　　白云山-洛阳：

　　白云山发车地点：景区游客中心

　　发车时间：8:00 14:00

　　随车电话：13598489362

　　栾川—白云山：

　　栾川发车地点：栾川老君山景区游客中心停车场

　　发车时间：上午 首班车：8:30末 班车11:00

　　白云山-栾川：

　　白云山发车地点：白云山景区庙眼换乘站

　　发车时间：下午 首班车：15:30 末班车18:00

　　随车电话：13937965824、18348159168
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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