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退休手续可以提前多久办理？洛阳市人社局最新回复
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.05.13 11:01
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　　近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：退休手续可以提前多久办理？

　　市人力资源和社会保障局回复：按照现行养老保险政策规定，企业参保人员，男满60周岁，女工人年满50周岁，女干部年满55周岁，累计缴费满15年，可以申请办理退休手续；灵活就业参保人员，男满60周岁，女满55周岁，累计缴费满15年，可以申请办理退休手续；为确保您按时领取养老保险待遇，通常情况下，符合条件人员应提前2-3个月到您目前参保地人社部门申请办理退休手续。

　　>>>点击查看原帖
[ 责任编辑：孙阳丹 ]
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