退休手续可以提前多久办理？洛阳市人社局最新回复

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：办理退休可以提前多久办相关手续？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：办理退休可以提前多久办相关手续？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：退休手续可以提前多久办理？
市人力资源和社会保障局回复：按照现行养老保险政策规定，企业参保人员，男满60周岁，女工人年满50周岁，女干部年满55周岁，累计缴费满15年，可以申请办理退休手续；灵活就业参保人员，男满60周岁，女满55周岁，累计缴费满15年，可以申请办理退休手续；为确保您按时领取养老保险待遇，通常情况下，符合条件人员应提前2-3个月到您目前参保地人社部门申请办理退休手续。
>>>点击查看原帖 ⑥
互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605