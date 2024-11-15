退休手续可以提前多久办理？洛阳市人社局最新回复

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：办理退休可以提前多久办相关手续？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：退休手续可以提前多久办理？

市人力资源和社会保障局回复：按照现行养老保险政策规定，企业参保人员，男满60周岁，女工人年满50周岁，女干部年满55周岁，累计缴费满15年，可以申请办理退休手续；灵活就业参保人员，男满60周岁，女满55周岁，累计缴费满15年，可以申请办理退休手续；为确保您按时领取养老保险待遇，通常情况下，符合条件人员应提前2-3个月到您目前参保地人社部门申请办理退休手续。

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