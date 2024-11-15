洛阳选手包揽12金！中国场地自行车联赛圆满落幕

随着2025年中国场地自行车联赛总决赛在洛阳圆满收官，这项为期一个月的全国顶级赛事尘埃落定：3站分站赛和一站总决赛，河南队累计斩获18枚金牌、11枚银牌和8枚铜牌。其中，洛阳选手夺得12枚金牌，仅鲍珊菊、郭裕芳两位女将就包揽了11金。

随着2025年中国场地自行车联赛总决赛在洛阳圆满收官，这项为期一个月的全国顶级赛事尘埃落定：3站分站赛和一站总决赛，河南队累计斩获18枚金牌、11枚银牌和8枚铜牌。其中，洛阳选手夺得12枚金牌，仅鲍珊菊、郭裕芳两位女将就包揽了11金。

2025年中国场地自行车联赛由中国自行车运动协会等主办，设3站分站赛和1站总决赛，前两站分站赛均在北京老山自行车馆举行，第三站及总决赛在洛阳自行车馆举行。比赛设置男子及女子争先赛、计时赛、个人追逐赛、凯林赛、麦迪逊赛、全能赛、团体追逐赛、团体竞速赛等18个小项。作为第十五届全运会场地自行车项目的积分赛，每站比赛均吸引20多个省、自治区、直辖市25支代表队的300余名运动员参赛，河南巴迪瑞自行车队每站均会派出20余名男、女运动员参赛。

4月9日至4月13日进行的第一站比赛，河南队取得7金1银4铜的骄人战绩，其中郭裕芳最为亮眼，不仅携手鲍珊菊、骆书艳夺得女子团体竞速赛金牌，还将女子争先赛、女子凯林赛两枚金牌收入囊中。此后的分站赛和总决赛上，两位洛阳姑娘继续展现了强大的实力，一路带领河南队高歌猛进。

河南队在本年度中国场地自行车联赛上的表现可圈可点，整体实力稳中有升，不仅巩固了女子团体竞速赛等短距离项目的优势，进一步磨合了阵容，还在男、女团体追逐赛，男、女麦迪逊赛等团体项目上持续制造惊喜。通过阵容调整，改善了队员彼此间的默契程度，积累了比赛经验。

“可以说是全面丰收！”提及今年的联赛成绩，河南省田径自行车运动中心主任陈皓表示，河南队老将稳扎稳打，新秀崭露头角，多人多次登上领奖台。男、女运动员，短距离、长距离项目，个人项目以及团体项目均有奖牌进账，队伍冬训效果得到了全面检验，收效显著。下一步，中心将针对比赛中发现的问题，积极开展科学训练，确保选手们以最佳状态出现在全运会赛场，为河南争光添彩。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/图 通讯员 刘强）