双双上榜！洛阳2家企业入选“2025中国品牌价值评价信息”榜单

近日，“2025中国品牌价值评价信息”在浙江德清正式发布。洛阳两家企业成功上榜。

近日，“2025中国品牌价值评价信息”在浙江德清正式发布。洛阳两家企业成功上榜。

其中，在电子电气组，中航光电科技股份有限公司以品牌强度903、品牌价值202.07亿元位列榜单第6名。

自2021年首次参与中国品牌价值评估申报以来，中航光电品牌价值实现连续四年稳步攀升，并在今年首次突破200亿元，标志着中航光电品牌建设与综合实力在持续积累中迈上新台阶。该企业近年始终将品牌建设作为高质量发展的重要抓手，深入实施品牌战略，塑造“专业可靠高端”的品牌形象，正依托现有品牌优势，持续强化研发创新与品质把控，巩固在高端制造领域的影响力，提升全球客户对品牌的信任与认同，为中国品牌参与全球竞争筑牢发展根基。

在机械设备制造组，中船集团七二五所以品牌强度903、品牌价值83.49亿元位列榜单第22名。

近年七二五所不断强化“双瑞”品牌顶层策划，围绕战略导向、业务导向、客户导向、创新导向，统一品牌理念与行为准则，通过多维传播，加速推动“双瑞”品牌从“国内领先”向“国际知名”跨越。未来该企业将以建设世界一流品牌为目标，持续提升品牌声望，为全球客户提供更优质的产品与服务，为中国品牌强国建设贡献更大力量。

品牌建设是推动制造业高质量发展的重要抓手，“中国品牌价值评价信息发布”活动为公益性项目，由中国品牌建设促进会联合有关权威单位共同举办，至今已连续开展12年。该活动是构建中国特色品牌价值评价机制、弘扬中国品牌正能量、助力中国品牌走向世界的重要举措。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 宋笑笑 徐兆琦）