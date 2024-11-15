洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

双双上榜！洛阳2家企业入选“2025中国品牌价值评价信息”榜单
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.05.13 11:01
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　近日，“2025中国品牌价值评价信息”在浙江德清正式发布。洛阳两家企业成功上榜。

　　其中，在电子电气组，中航光电科技股份有限公司以品牌强度903、品牌价值202.07亿元位列榜单第6名。

　　自2021年首次参与中国品牌价值评估申报以来，中航光电品牌价值实现连续四年稳步攀升，并在今年首次突破200亿元，标志着中航光电品牌建设与综合实力在持续积累中迈上新台阶。该企业近年始终将品牌建设作为高质量发展的重要抓手，深入实施品牌战略，塑造“专业可靠高端”的品牌形象，正依托现有品牌优势，持续强化研发创新与品质把控，巩固在高端制造领域的影响力，提升全球客户对品牌的信任与认同，为中国品牌参与全球竞争筑牢发展根基。

　　在机械设备制造组，中船集团七二五所以品牌强度903、品牌价值83.49亿元位列榜单第22名。

　　近年七二五所不断强化“双瑞”品牌顶层策划，围绕战略导向、业务导向、客户导向、创新导向，统一品牌理念与行为准则，通过多维传播，加速推动“双瑞”品牌从“国内领先”向“国际知名”跨越。未来该企业将以建设世界一流品牌为目标，持续提升品牌声望，为全球客户提供更优质的产品与服务，为中国品牌强国建设贡献更大力量。

　　品牌建设是推动制造业高质量发展的重要抓手，“中国品牌价值评价信息发布”活动为公益性项目，由中国品牌建设促进会联合有关权威单位共同举办，至今已连续开展12年。该活动是构建中国特色品牌价值评价机制、弘扬中国品牌正能量、助力中国品牌走向世界的重要举措。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 宋笑笑 徐兆琦）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    鼻窦炎反复发作怎么办？
    鼻窦炎反复发作怎么办？
    鼻窦炎反复发作怎么办？
        鼻窦炎发作时，建议使用抗生素、鼻喷激素、黏膜促排剂及中药等药物，或采用中药塞鼻、中药熏蒸，再搭配鼻负...
  • ·男子腹痛硬扛8小时 30cm血管撕裂险丢命
  • ·绝经后还需要妇科检查吗？
  • ·健康快讯：北京中医药大学东直门医院洛阳医院（洛阳市中医院）清退门诊预交金余额公告
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳市住房和城乡建设局：暂缓实...
  • 阵风9到10级！洛阳大风预警升级为...
  • 洛龙区定鼎门社区：业态引进来 服...
  • 大风预警！洛阳局地阵风9级以上，...
  • 5月18日起，洛阳至曼谷航线正式复...
  • “洛阳创新”领跑石化试验装置
  • 坚持创新引领强化人才支撑 奋力推...
  • 栾川县：打造高端民宿 丰富旅游业态
  • 我市举行农机装备发展专题培训会
  • 第一届“洛阳企业家日”读书分享...
    		•
    百姓呼声
    建议在邙山建设文学主题或名人主题公园
    涧河有处桥段漂浮着大量泡沫污染物？
    精彩图片
    济新高速公路项目...
    牡丹奇妙游 精彩引...
    牡丹花开隋唐城【...
    牡丹公园：打造诗...
    精彩热帖

    满园春色关不住

    油菜花开引人来

    花开迎春

    隋唐随拍
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605