“小而美”也可有大作为

五一假期，洛阳三彩艺术博物馆迎来客流高峰，假期前4天日均接待游客1.2万人次，成为中小博物馆中的一匹“黑马”；龙门博物馆也连续3天日均接待游客近万人次……我市一些中小博物馆从幕后走向台前，接待游客量大幅增长，这背后有什么“秘诀”？

五一假期，洛阳三彩艺术博物馆迎来客流高峰，假期前4天日均接待游客1.2万人次，成为中小博物馆中的一匹“黑马”；龙门博物馆也连续3天日均接待游客近万人次……我市一些中小博物馆从幕后走向台前，接待游客量大幅增长，这背后有什么“秘诀”？

有人说，博物馆不在于它拥有什么，而在于它以其有用的资源做了什么。中小博物馆虽在藏品总量上难以匹敌大型博物馆，却可以在“小而美”“小而专”“小而活”方面深耕细作。比如，杭州的临平博物馆“藏着”真正的江南水乡，曾以江南水乡文化为主题斩获了“全国博物馆十大陈列展览精品奖”。比如，洛阳三彩艺术博物馆的“破圈”，在于聚焦三彩艺术，用现代化表达，向游客打开一幅三彩艺术的历史画卷，让人遇见古都千年风情。

挖掘好“镇馆之宝”，创新展陈方式，“小”馆也能有大作为。热门大馆因顶级国宝“群英荟萃”，自然被游客热捧，而那些小巧精致、充满生活气息的中小博物馆，发挥优势、华丽转身，让人感受到历史的温度和文化的魅力，同样也能“上大分”。

近几年，我市“博物馆热”持续升温，为新文旅何止贡献了“亿点点流量”，但也存在明显的“冷热不均”现象——一些热门大馆“人满为患”，不堪承受之重，相当数量的中小博物馆却“门可罗雀”。当博物馆成为“顶流”，中小博物馆不该被边缘化，做好有厚度、有深度的连接，“小”馆也会逐渐接到热度、接起流量。将“博物馆热”往“冷处”延展，提升游客体验，是“博物馆热”可持续发展之所需。

让更多“小而美”的博物馆“被看见”，需要中小博物馆增强市场意识，突破资源不足、专业人才不足等瓶颈。事实上，不少热门博物馆也是从小馆起步，人气逐渐涨起来的。期待更多中小博物馆展现“小而美”的姿态，实现“小而强”的作为，拓宽“流量入口”，让博物馆的根系不断生长，这是“东方博物馆之都”该有的样子！(洛平)