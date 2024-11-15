洛阳：加快打造“快进慢游深体验”式旅游公路

日前，市人大常委会副主任杨劭春带队督导生态伏牛一号旅游公路建设情况。

日前，市人大常委会副主任杨劭春带队督导生态伏牛一号旅游公路建设情况。

杨劭春一行先后到宜阳县S315项目，嵩县S243嵩宜交界至官亭段，汝阳县百里画廊，栾川县音乐公路、石张线，洛宁县崇白线等地，详细察看旅游公路及沿线观景平台、驿站等配套设施建设情况。

杨劭春强调，要始终坚持问题导向、目标导向、结果导向，强化有解思维，破解瓶颈难题，加快打造“快进慢游深体验”式旅游公路。要树牢安全意识，针对即将到来的汛期，在项目建设中强化安全生产红线意识和责任意识，同时严格施工标准，加强安全质量监管，确保工程质量经得起检验。要深化文旅融合，将旅游公路建设与贯彻落实黄河流域生态保护和高质量发展重大战略相结合，完善公路沿线游客驿站、观景平台等配套服务设施建设，推动周边农村人居环境整治、特色产业发展，助力乡村全面振兴。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 张峰)