一次咨询对接的三个“没想到” 洛阳工信系统以服务见真情

近日，当洛阳承远精密制造有限公司负责人万璐提起前不久的一次咨询对接时，不停点赞。

“这三个‘没想到’真是太暖心了！”

近日，当洛阳承远精密制造有限公司负责人万璐提起前不久的一次咨询对接时，不停点赞。

作为一家处于快速成长期的创新型企业，凭借在轴承领域的长期积累，承远精密今年成功“牵手”青岛高端轴承研究院，将共同承接中国科学院先进技术在洛落地，加速实施高端轴承的研发、生产和销售，为进一步擦亮洛阳轴承名片贡献力量。

当了解到企业发展与当前国家支持的专精特新中小企业建设比较符合，承远精密就抱着试试看的态度，到市工信局咨询对接，这一来就是三个“没想到”——

第一个“没想到”，是气氛这么好，环境这么美。

与万璐印象里在办公室或会议室严肃交流的场面不同，市工信局将对接安排在职工书屋，这里书香环绕，大家边喝茶边聊工作，让她原本紧张的心情顿时放松下来。

第二个“没想到”，是专精特新企业申报并不难。

此前，万璐觉得专精特新企业申报相对麻烦，已经抱着付费找中介公司代办的念头，没想到在市工信局工作人员的讲解下，各项手续一目了然，只需准备所需材料即可。

第三个“没想到”，是市工信局不仅回答了她的疑问，还结合企业发展现状为其“量身定制”多项服务。

了解到企业正在推进生产智能升级，装备科的同志来了，为其讲解智能车间创建和申报的注意事项；得知企业在轴承钢领域的创新突破规划，材料科的同志来了，认真讲解关于新材料产业发展的各项支持政策……

一场原本不到半小时的咨询，拓展到整个上午；市工信局新设立的职工书屋，变身为企业服务“加油站”；一次关于单一问题的对接服务，升级为多项服务“大礼包”。

“了解更充分了，发展也更有劲了，回去我们一定好好谋划，为洛阳打造高端轴承产业链贡献更多力量。”万璐由衷地说。

为解除更多企业后顾之忧，我市工信系统将进一步汇集现行有效的惠企政策，强化开展政策咨询服务，变“企业找政策”为“政策找企业”，持续系统性破解政策落地“最后一公里”难题，进一步扩大政策惠企覆盖面。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 郝爽）