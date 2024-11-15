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全球首发！中航光电打造“以铝节铜”的“洛阳标杆”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.05.13 08:14
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　　在近日举行的上海车展上，中航光电科技股份有限公司实现车规级全铝高压解决方案全球首发，通过多项核心技术突破，打造“以铝节铜”的“洛阳标杆”。

　　我国是全球最大的铜消费国，但面临“贫铜富铝”资源困局，“以铝节铜”是缓解当下铜资源困局、保障产业安全与可持续发展的关键破局点。再加上新能源汽车发展对轻量化需求迫切，强化铝代铜应用就显得更为关键。

　　通过多项核心技术突破，中航光电此次首发的解决方案，系统解决了铝导体易氧化、铜铝电化学腐蚀、应力松弛和蠕变等问题，通过力学仿真分析、振动仿真分析、温升仿真分析等方式，实现片式铝基接触件、全铝Busbar系统等创新产品的量产落地，构建起从材料创新到产品实现再到系统验证的完整技术链，目前已在国内TOP级车企800V平台实现规模化装车。

中航光电新能源汽车相关产品亮相上海车展(资料图片)

　　其中，在高压大电流连接器领域，该企业打造的片式铝基接触件，主要应用于电池包、高压配电箱、电机电控等设备间的高压互连，通过创新性采用铝替代传统铜合金，依托材料优化实现20%减重突破。结合结构优化设计，该产品能够在确保载流能力的前提下显著降低连接器重量，为整车轻量化提供关键技术支持。

　　针对大功率快充场景，中航光电创新开发出Busbar系统解决方案，相关部件在新能源汽车内部用于单体电池或模组连接，承担着电流传输与分配的功能。在研制过程中，中航光电攻克了铜铝界面电化学腐蚀问题，将载流能力提升至1000A，可满足充电5分钟续航500公里的超快充需求，让车主彻底告别充电焦虑和里程焦虑。

　　与此同时，中航光电还构建了铝导体全生命周期可靠性验证体系，开发出电化学腐蚀抑制、铝材质电镀技术等多项关键技术，使产品耐久性达到铜材方案水平，推动高压互连铝代铜技术完全符合车规级严苛要求，为行业轻量化发展提供了可量产的完整技术路径。

　　未来，中航光电将持续关注新材料及前沿技术的应用，推动车载大电流功率传输应用场景铝代铜的加速迭代，为行业提供更安全、更经济的互连解决方案，为新能源汽车行业可持续发展贡献更多创新力量。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 宋笑笑 王燕燕)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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