洛YOUNG小店全民打卡计划掀热潮 网络流量解码洛阳城市烟火

自#洛YOUNG小店全民打卡计划抖音话题挑战赛启动以来，我市268家“小而美”“小而潮”“小而新”的特色小店通过短视频媒介持续释放城市烟火气与时尚感。

自#洛YOUNG小店全民打卡计划抖音话题挑战赛启动以来，我市268家“小而美”“小而潮”“小而新”的特色小店通过短视频媒介持续释放城市烟火气与时尚感。截至5月11日，#洛YOUNG小店全民打卡计划、#主理人超有young两个话题总浏览量达4364.8万次，吸引数百名网友踊跃投稿，成为近期社交媒体上展现洛阳城市魅力的热门话题。

活动聚合多元创作力量形成传播矩阵，百万粉丝博主珠之窝、七贤故事会，知名博主请叫我大老师、璐姐一米七、洛阳表妹，以及优质文旅博主神都花木兰、陈牡丹爱旅行、洛阳同城、并吭声儿、人在风上走、云云丫等众多创作者均已参与话题拍摄并发布相关视频，通过镜头聚焦洛阳特色场景，产出诸多优质视频，生动展现洛阳小店“传统底蕴与现代潮流交融”的独特气质。

在全平台传播布局上，活动实现多维度触达。在抖音平台上，洛YOUNG小店相关短视频排全国种草榜第22位；在微博端，围绕洛YOUNG小店策划的#洛阳这些小店主理人超有样儿#、#洛阳五一假期的花式玩法#、#洛阳国际咖啡节超超超火爆#等相关话题接连登上同城热搜，引发市民与游客的广泛讨论。此外，主办方还在掌上洛阳客户端、抖音、视频号、学习强国、今日头条、小红书、B站等平台发布前宣视频180余条，在掌上洛阳客户端，《洛阳日报》《洛阳晚报》等主流媒体及全网平台发布图文稿件近百篇，并推出“全网翻牌”行动短视频13期，立体化构建起“线上种草—线下体验”的消费转化链条。

作为我市推动文旅消费升级的创新实践，本次挑战赛以短视频为媒介，精准捕捉城市商业毛细血管中的鲜活故事，既为本土小店搭建了展示主理人创意与匠心的舞台，也为市民及游客解锁了洛阳消费新场景。随着活动的推进，这场全民参与的“城市发现之旅”正通过千万级流量，持续提升洛阳富有魅力的城市形象，让更多人从特色小店的细节中，读懂千年古都的现代活力。(洛报融媒·洛阳网记者 王若馨)