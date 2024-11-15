洛阳易通电气公司：研发智能农机 深耕智慧农业

近日，在涧西区洛阳易通电气科技有限公司内，一款自走式智能烟草移栽机正在接受出厂检测，即将发往云南。
近日，在涧西区洛阳易通电气科技有限公司内，一款自走式智能烟草移栽机正在接受出厂检测，即将发往云南。
近日，在涧西区洛阳易通电气科技有限公司内，一款自走式智能烟草移栽机正在接受出厂检测，即将发往云南。
该烟草移栽机智能化程度高，油电混合动力，可一次完成打孔、施水、移栽作业，效率是人工作业的3倍到5倍，采用履带行走，对各种地形有良好的适应性，市场前景广阔。该企业专注烟草农机研发与生产，近年来加快烟草农机智能化、数字化研发，深耕智慧农业，产品销往全国20个省份。（洛报融媒·洛阳网记者 潘郁 通讯员 刘岳纳 摄）
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