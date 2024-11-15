太仆寺街：说仆不是仆，叫寺不是寺（洛阳地名故事）

太仆寺街位于洛阳桥南不远处、洛龙区安乐镇王庄村内，是一条东西走向的短街，东头指向龙门大道，西头指向隋唐洛阳城天街遗址。

太仆寺街位于洛阳桥南不远处、洛龙区安乐镇王庄村内，是一条东西走向的短街，东头指向龙门大道，西头指向隋唐洛阳城天街遗址。

此地属于隋唐洛阳城里坊遗址区，与应天门景区隔河相望，街旁民宿扎堆，时有背包客出没。

千年前，这一带叫安业坊，坊中住着不少高官政要，唐代的太仆寺典厩署就位于坊中。

太仆大人，位列九卿

太仆寺不是寺庙，而是中国古代朝廷中央机构之一，统管车马及畜牧业。太仆不是打杂的仆役，而是正儿八经的朝廷要员，秦汉时期位列九卿，威风八面。

据史书记载，太仆又名“太仆寺卿”，是太仆寺的最高行政长官。这个官职起源于周代。

周公营建洛邑(洛阳古称)，制礼作乐。周礼规定，太仆乃“众仆之长”，是夏官司马的属官，负责调配天子出行的车马并传达王命。比方说东周“天子驾六”(天子出行乘坐六驾马车)这种场面事儿，便是太仆负责落实到位的。

秦汉时期，太仆成了朝廷高官。史上最有名的太仆——夏侯婴，不仅是汉高祖刘邦的御用车夫，还是刘邦、吕后一家子的心腹，加官封侯，举足轻重。

《史记》里说，夏侯婴起初是个马夫，在沛县(今江苏境内)的县衙里打杂，负责养马、驾车。他和时任沛县泗水亭长的刘邦很能聊得来，交情不错。刘邦起兵造反后，夏侯婴追随左右，被任命为太仆，亲自为刘邦驾车。

楚汉争霸时，刘邦被项羽打得溃不成军，带着儿子和女儿逃命。半道上，刘邦嫌马车跑得慢，数次把孩子踹下车。夏侯婴不顾急于逃命的刘邦恐吓，数次把孩子抱回来，最终带着众人脱离险境。

夏侯婴不仅驾车技术高，忠厚可靠，而且英勇善战，独具慧眼。他曾指挥兵车，协同作战，在洛阳等地袭击敌军，屡建战功；也曾从刑场上救下将被砍头的韩信，拍着胸脯担保这是位英雄。后来，韩信统帅汉军，攻城伐地，为汉王朝的建立立下汗马功劳。

刘邦坐上龙椅后，在洛阳南宫宴请功臣，清算旧账。夏侯婴获封汝阴侯，常任太仆，继续为皇室效力；刘邦的死对头季布等人则上了“黑色通缉令”。

季布辗转躲藏，被侠客朱家搭救。朱家乘坐马车来到洛阳，拜见夏侯婴，替季布求情，说这季布是个人才，与其逼得他投靠外敌，不如劝皇帝收归己用，彰显大汉天子的不凡气度。

夏侯婴认为朱家说得在理，便去找刘邦求情。汉高祖多疑，却对夏侯婴深信不疑，二话不说便赦免了季布。

刘邦驾崩后，当年被夏侯婴救上车的孩子——汉惠帝刘盈接掌皇位，夏侯婴继续当太仆。此时的夏侯大人和当年的县城马车夫已是云泥之别，不仅统管皇家车马，还掌管全国马政，整个太仆寺都归他管。

高级官署，统管马政

在古代，“寺”这个字不仅指寺院，也指国家机关，曾是官署名。大理寺、太常寺、光禄寺、太仆寺、鸿胪寺等，都是古代常设的衙门。我们熟知的“神探”狄仁杰，就曾任唐代大理寺丞，负责断案。

太仆寺的最高长官是太仆，也就是太仆寺卿。据《汉书·百官公卿表》等记载，太仆寺有一名太仆寺卿，另有多名属官，包括副官太仆寺少卿、太仆寺丞、太仆寺主簿及监正或录事等。

除了这些有头有脸的官员，在太仆寺上班的还有谁？据《新唐书》记载，唐高宗永徽年间，太仆寺曾改名为司驭寺；待到武则天执政时，又改称司仆寺。当时，这个机构“有府十七人，史三十四人，兽医六百人，兽医博士四人，学生百人，亭长四人，掌固六人”，别的不说，光是吃皇粮的兽医就有六百个！

唐代往后，太仆寺历经演变，其主要职能不外乎马政与畜牧：掌管朝廷车马，负责饲养、训练御用及军用马匹；为朝廷提供骑乘、祭祀、军用战马及肉畜；调配皇室车马出行先后顺序及随从人员等。

简单来说，太仆及其属官不仅要管理庞大的车马队伍，为皇室出行及国家庆典提供有力的仪仗保障，还要调度各地畜牧资源，保障畜牧业的稳定发展。

这活儿说起来容易干起来难。唐代，太仆寺下辖乘黄、典厩、典牧、车府四署及诸监牧，全国各地的牲畜有多少头，是死是活，是何用途，都要心里有数，记录在册；皇帝、后妃、亲王、公主、执政官各自该乘坐什么档次的车马，都得安排明白；皇家祭祀，需要筹备多少牲畜上供，也不能有分毫差池。

洛阳安业坊是唐代典厩署所在地。典厩署是饲养皇家马、牛及象、驼、骡、驴、羊等杂畜的机构，此外还负责统计各地上缴的马、牛、羊及各种畜牧产品的数量，调配畜牧资源。

小说《西游记》里的孙悟空，被玉帝封为“弼马温”，在天庭照管御马，遭到神仙们嘲笑，大闹天宫。其实，“弼马温”这个职位是小说作者吴承恩杜撰出来的，中国历史上并没有这一官职。统管御马的机构隶属于太仆寺，孙悟空在天庭上班的地方，类似于安业坊的典厩署。

安业安业，安居乐业

安业坊位于隋唐洛阳城核心地带，毗邻天街，交通方便，北边不远处就是洛阳桥(古为天津桥)，过了桥就是皇宫。

隋唐时期，太仆寺典厩署周围住着许多达官贵人，比如霍王李元轨、宰相李怀远等。

《新唐书》里说，李元轨是唐太宗李世民的异母弟，能文能武，忠孝两全，浑身上下几乎找不到缺点。唐太宗曾问群臣，哪个皇室子弟最优秀，耿直大臣魏徵果断提名李元轨，夸赞这个王爷文雅博学，风度翩翩，比皇帝的亲儿子还优秀。

可惜完美的王爷没有完美的结局。公元688年，李元轨不满武则天专政，与越王李贞密谋造反。武则天将他撵出洛阳城，贬往黔州。车行半路，李元轨去世，原因不详。

安业坊另一位业主李怀远的步子就迈得比较稳健。李怀远少时穷困，但好学上进，清高自重。他拒绝贵族“保送”，通过科举考试入朝为官，凭借非凡的政绩当上了宰相。

退休后，李怀远以东都留守的身份长居洛阳安业坊。同僚见他一直乘着一匹劣马出门，很是纳闷儿：您家挨着典厩署，近水楼台，为啥不换一匹骏马？

李怀远说：“我的马虽然走得慢，可它稳呀，省得我受惊、颠簸，老夫别无所求。”千年荏苒，如今的太仆寺街，藏在闹市一隅，不见车马骈阗，唯见烟火人家。路牌上崭新又古老的街名，是人们开启历史之门的密钥。（洛报融媒·洛阳网记者 张丽娜 文/图）