洛阳市委常委会召开会议

12日，市委常委会召开会议，传达学习习近平总书记重要指示精神，研究群团、乡村振兴、网信、民宿产业发展等工作。

市委常委会召开会议

江凌主持 张玉杰出席 李保国、孙延文列席

12日，市委常委会召开会议，传达学习习近平总书记重要指示精神，研究群团、乡村振兴、网信、民宿产业发展等工作。

市委书记江凌主持会议，张玉杰出席会议，李保国、孙延文列席会议。

会议指出，要深入学习贯彻习近平总书记在部分省区市“十五五”时期经济社会发展座谈会上的重要讲话精神，科学谋划洛阳“十五五”时期经济社会发展，找准发展定位，适应形势变化，把握战略重点，更加注重谋划和推动科技创新、产业发展、民生改善，确保洛阳“十五五”规划与基本实现现代化目标相衔接。要认真学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要指示精神，扎实开展安全隐患大排查，加大暗访检查力度，做实应急响应机制，提升本质安全水平，坚决守住安全生产底线。要深入学习贯彻习近平总书记在上海考察时的重要指示精神，积极抢占人工智能产业新赛道，着力塑造高质量发展新动能新优势。

会议研究了全市群团工作，强调各群团组织要深入学习领会习近平总书记重要讲话和重要指示精神，立足职责定位，找准工作抓手，更加有力地加强政治引领，更加有为地服务中心大局，更加有效地深化自身改革，不断巩固党执政的阶级基础和群众基础，动员广大人民群众为现代化洛阳建设贡献更大力量。

会议传达了中共中央政治局委员、国务院副总理刘国中莅洛调研指示精神，审议《关于进一步深化农村改革扎实推进乡村全面振兴的实施意见》。会议强调，要深入贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述，把富民增收作为根本导向，把产业发展作为根本抓手，把深化改革作为根本动力，加快推进乡村全面振兴。要抓好小麦减灾保产，在保障粮食安全前提下，因地制宜推进农业结构调整。要抓好农业农村基础设施建设，以高标准农田、水利灌区、农村路网、供排水一体化为重点，夯实乡村振兴基础支撑。要积极争取政策支持，总结推广经验做法，不断开创乡村振兴新局面。

会议研究了全市网信工作，强调要深入领会习近平总书记关于网络强国的重要思想，坚持党管互联网，做好网络意识形态工作。要强化互联网思维，善用网络理政，走好网上群众路线。要提高网络综合治理效能，加强网络安全建设，加强网络正面宣传，加强网信队伍和网络矩阵建设，加强与互联网头部平台合作，不断凝聚现代化洛阳建设的强大正能量。

会议研究了全市民宿产业发展工作。会议指出，民宿产业是城市经济和文旅产业发展的重要组成部分，也是民生产业、幸福产业。要顺应民宿产业快速增长趋势，注重在发展中规范、在规范中发展，分级分类制定民宿标准，加强民宿服务体系建设，落实文旅部门牵头责任，统筹做好安全监管、人才培训、民宿服务等工作，着力促进民宿产业规范化、特色化、品质化发展。

会议还研究了其他事项。

市委常委王军、祁建峰、王森、潘开名、韩治群、徐超文、陈功出席。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 白云飞)