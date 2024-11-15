即日起，50路公交回程线路临时调整

今日，洛阳公交集团微博发布消息称，因丰润东路华夏西路口进行道路围挡施工，结合丰润东路沿线施工区域，洛阳公交集团自即日起，临时调整50路回程。 今日，洛阳公交集团微博发布消息称，因丰润东路华夏西路口进行道路围挡施工，结合丰润东路沿线施工区域，洛阳公交集团自即日起，临时调整50路回程。 线路回程开往洛阳站方向，从九八九医院发车，改走红枫路、丰华路、丰润东路、河洛路恢复原线。 回程临时取消站位：丰润东路华夏西路口、丰润东路诚信路口。 回程恢复站位：丰润东路河洛路口。 温馨提示：途经线路将根据道路施工实际情况适时进行调整，如需咨询，请拨打公交集团客服热线0379-63411661。⑥