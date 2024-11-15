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最高每月2000元！洛阳青年人才生活补贴实施细则发布
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.05.12 17:56
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　　最高每月补贴2000元，最长补贴3年！12日，洛报融媒记者从洛阳市人社局获悉，为支持更多青年来洛就业创业，《洛阳市青年人才生活补贴实施细则》(洛人社〔2025〕9号)日前印发，符合条件的学历人才、专业技术人才、技能人才在洛可享受生活补贴。

　　●适用对象及条件

　　根据《洛阳市青年人才生活补贴实施细则》，2024年6月1日(含)以后，在洛阳市首次就业、创业或暂未就业的学历人才(全日制博士、硕士研究生和本科毕业生)、专业技术人才(具有高级职称、中级职称的专业技术人才)、技能人才(高级技师、技师)，可享受一定的生活补贴。

　　其中，首次就业是指首次在洛阳市参加工作，与用人单位签订劳动合同且缴纳社会保险；首次创业是指首次在洛阳市登记注册企业且正常经营6个月以上，缴纳社会保险；暂未就业是指符合洛阳市重点产业人才需求专业方向且在洛阳市按灵活就业人员缴纳社会保险。

　　申请时，相关人才的年龄、毕业时间、用人单位等需满足以下条件：

　　全日制博士研究生或具有高级职称的专业技术人才，申请时应满足以下条件：

　　(1)用人单位为洛阳市内的党政机关、事业单位和企业。

　　(2)年龄在45周岁(含)以下。年龄计算时间以申请人首次在洛阳市缴纳社会保险时间为准。

　　全日制硕士研究生、本科毕业生，或具有中级职称的专业技术人才，或高级技师、技师，申请时应满足以下条件：

　　(1)用人单位为洛阳城市区的科研院所、公立医院和企业。

　　(2)年龄在40周岁(含)以下。年龄计算时间以申请人首次在洛阳市缴纳社会保险时间为准。

　　(3)全日制硕士研究生、本科毕业生，毕业时间不超过3年。

　　(4)高级技师和技师应取得相应的职业资格证书或职业技能等级证书，且为全日制技工院校预备技师(技师)班毕业生。

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[ 责任编辑：马勇玲 ]
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