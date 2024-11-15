5月18日被设立为“洛阳企业家日” 洛阳以城市之名致敬企业家群体

首个“洛阳企业家日”临近，连日来，洛阳市多处商圈楼体集体亮起璀璨灯光，滚动播放“尊企重商 共铸辉煌”“根植河洛 创启未来”等宣传标语，以城市之名致敬企业家群体。 首个“洛阳企业家日”临近，连日来，洛阳市多处商圈楼体集体亮起璀璨灯光，滚动播放“尊企重商 共铸辉煌”“根植河洛 创启未来”等宣传标语，以城市之名致敬企业家群体。 自2025年起，每年的5月18日被设立为“洛阳企业家日”。这一举措旨在从法治层面把企业家荣誉激励制度用节日的形式固定下来，进一步弘扬企业家精神，营造亲商重商尊商的良好环境，激发企业家创业创新活力。（洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹 文/图 通讯员 孙晓川 赵鑫）