2025年河南省先进制造业青年就业行动豫西（洛阳）河科大专场双选会来啦

“2025年河南省先进制造业青年就业行动豫西专场—先进装备产业等集群专项对接双选会”将于5月15日在河南科技大学举办。

“2025年河南省先进制造业青年就业行动豫西专场—先进装备产业等集群专项对接双选会”将于5月15日在河南科技大学举办。 “2025年河南省先进制造业青年就业行动豫西专场—先进装备产业等集群专项对接双选会”将于5月15日在河南科技大学举办。 活动亮点 01 聚焦高校参会，学生类型丰富 拟组织我市本专科类高校毕业生参会，同步线上在中原人才网、河南科技大学、洛阳人才微信公众号、豫西地区高校等推送用人单位人才需求信息，促使更充分交流。 02 聚焦先进制造业，明星企业参会岗位多 现场按照行业领域分类，设置装备制造、能源化工、电子信息等招聘专区，征集约200家市内外先进制造业上下游企业参与。 03 聚焦高质量充分就业，20+大中专院校现场话合作 拟邀请豫西、驻洛大中专院校现场“摆摊设点”，与用人单位围绕实习实践、产学研合作、订单班等事项充分交流，促进产业升级与人才需求精准对接。 04 聚焦“留在洛阳”，开展专项活动 展示洛阳现代农机装备产业集群等先进制造业产业链分布发展情况，开展我市第二季“产业踏春行·学子看洛阳”活动，向学子展示我市先进制造业风采，通过产业感知、岗位认知，帮助更多毕业生树立更精准的职业规划，留在洛阳就业创业。 05 聚焦区域联动 围绕“服务人才、促进就业、扶持创业”，联合豫西区域的济源、三门峡等地人社部门现场设置“就在豫西人社”一站式综合服务处，开展档案转递、创业扶持等公共就业服务进校园活动。 活动概况 活动主题：“链”接河南 “职”通未来 活动时间：2025年5月15日(星期四)9:00-12:00 活动地点：河南科技大学图书馆北广场 洛阳找工作的小伙伴们 快来参加吧 5月15日不见不散~