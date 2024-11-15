2025年洛阳灵活就业养老保险每月最低缴费为751.2元

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：灵活就业人员缴纳社保需要什么条件，每月最低缴纳是多少？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：灵活就业人员缴纳社保需要什么条件，每月最低缴纳是多少？

市人力资源和社会保障局回复：目前灵活就业人员参保无户籍地限制，带身份证到居住地或户籍地所在县区社保中心办事大厅办理登记即可；或微信关注“河南社保”公众号，首次登陆需注册，注册完成后即可办理灵活就业人员的参保、中断和查询业务。目前每月灵活就业养老保险最低缴费为751.2元。

>>>点击查看原帖 ⑥