2025年中原药谷建设发展大会在洛举行

10日，2025年中原药谷建设发展大会在嵩县陆浑湖畔举行。大会聚焦中医药产业现代化与高质量发展，吸引国内外院士专家、企业代表共商发展路径，推动中原药谷建设迈入新阶段。

10日，2025年中原药谷建设发展大会在嵩县陆浑湖畔举行。大会聚焦中医药产业现代化与高质量发展，吸引国内外院士专家、企业代表共商发展路径，推动中原药谷建设迈入新阶段。 10日，2025年中原药谷建设发展大会在嵩县陆浑湖畔举行。大会聚焦中医药产业现代化与高质量发展，吸引国内外院士专家、企业代表共商发展路径，推动中原药谷建设迈入新阶段。 中国药科大学、中科院生物物理所等机构专家围绕中药材标准化种植、医疗AI等前沿领域展开研讨。现场发布中原药谷科创园50项科研成果，覆盖智能装备、中药材种植等领域；集中签约10大重点项目，涉及生物医药、文旅康养等赛道。 当前，我市依托中原药谷、普莱柯P3实验室等平台，构建起涵盖现代中药、生物疫苗、诊断试剂等领域的生物医药产业体系。嵩县借力省科学院、河南中医药大学资源，推动中原药谷科创园进驻16个专家团队，转化项目33个，产业总产值突破70亿元。大会宣布成立黄河流域“18县(市)道地中药材高质量发展联盟”，将整合560万亩种植基地，打造涵盖“十大陇药”“四大怀药”等品牌的产业集群。 根据规划，中原药谷将分阶段推进：2028年前引育超亿元生物医药企业10家以上；2035年建成中医药创新高地、千亿级产业集群及康养旅游先行区。未来将深化“政产学研用金”协同创新，推动“药旅+医养”融合发展，致力打造全国中医药高质量发展标杆，为河南建设中医药强省注入强劲动能。 中国工程院院士陈士林、省科学院副院长邱士可、省卫生健康委二级巡视员张健锋、副市长王太钢等参加活动。(洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 通讯员 王伦 王博)