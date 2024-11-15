洛阳：加快民宿业立法 助力文旅高质量发展

8日至10日，市人大常委会主任李保国带队前往云南省大理市、贵州省贵阳市等地，围绕促进民宿业立法、人大工作高质量发展、特色餐饮打造等开展异地调研。

8日至10日，市人大常委会主任李保国带队前往云南省大理市、贵州省贵阳市等地，围绕促进民宿业立法、人大工作高质量发展、特色餐饮打造等开展异地调研。

大理市是全国民宿业发展标杆城市，其“宿事联办”机制、“苍洱红驿”品牌建设成效显著。贵阳市聚焦住宅改民宿、卫生信用等级评定、节假日价格调节等重点问题，开展了一系列行之有效的探索。此次调研旨在学习两地在民宿行业规范化管理、立法实践及产业融合方面的先进经验，为制定《洛阳市民宿业促进条例(草案)》提供参考。

李保国强调，要充分学习借鉴先进经验，结合本地实际，全面优化民宿空间布局，推动“民宿+研学”“民宿+汉唐文化”等业态融合发展，进一步提升民宿功能品质与青年的契合度，打造青年友好型民宿品牌，服务保障全市文旅产业高质量发展。要强化制度保障，明确权责界限，以法律条文规范行业协会职责，鼓励成立行业协会，建立“政府监管+行业自律+社会监督”综合机制，推动智能化管理平台建设，完善准入标准与信用评价体系，全面规范民宿业经营管理，推动民宿业发展提质升级。要始终站稳人民立场，进一步完善立法草案，广泛征求经营者、游客及社区居民意见，细化经营规范标准，保障民宿经营者合法权益，同时规范扰民、卫生安全等问题，维护居民群众权益，确保条例有温度、有力度、真管用。要突出文化赋能，深挖洛阳历史文化资源，推动民宿与非遗、牡丹、洛阳味道等结合，强化政策支持保障，将民宿纳入文旅消费惠民政策，加快形成差异化竞争力，推动民宿业成为展示河洛文化、赋能乡村振兴的“金名片”。

市人大常委会副主任赵莉、李书杰参加。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 张艳艳)