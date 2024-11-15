深耕无人机反制领域 助力低空经济安全发展

近日，在位于涧西区洛阳国家大学科技园的历正科技(洛阳)有限公司内，研发团队正全力攻坚新一代无人机反制系统产品。

近日，在位于涧西区洛阳国家大学科技园的历正科技(洛阳)有限公司内，研发团队正全力攻坚新一代无人机反制系统产品。 近日，在位于涧西区洛阳国家大学科技园的历正科技(洛阳)有限公司内，研发团队正全力攻坚新一代无人机反制系统产品。 近年来，该公司凭借自主核心技术，坚持创新和高效研发，推出覆盖人防、交通、水利、重大安保等场景的系列无人机反制装备，市场占有率稳居行业前列，成为国内低空安防领域领军企业。(洛报融媒·洛阳网记者 潘郁 通讯员 张婧悦 摄)