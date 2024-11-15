洛阳“天女散花”何以火遍全国

仅仅是“天庭传召，暂别几日”，网友们就等不及了，想看“天女散花”的心持续躁动，期待值持续拉满。

仅仅是“天庭传召，暂别几日”，网友们就等不及了，想看“天女散花”的心持续躁动，期待值持续拉满。

从四月的牡丹文化节到五一假期，一个多月来，洛邑古城的天女散花表演，不仅燃爆全网，更是火遍全国，成为现象级的文旅热点，有网友点赞“洛阳这个表演真心美到骨子里了”，有网友感叹“我梦中的仙子就是这样的”，有网友直呼“简直封神了”。泼天流量之下，一时间，江西南昌、湖南衡阳、浙江绍兴、山东临沂等地的热门景区，也纷纷推出天女散花表演，为今年五一假期贡献了不少热搜和爆点，其火爆程度不亚于曾被各地疯狂“抄作业”的西安不倒翁小姐姐。

洛阳“天女散花”何以一飞封神、风靡全国？说到底，好看！

看外在，“服化道”精致、唯美、专业，彩带飞舞、衣袂飘飘，大有仙女下凡的既视感。加之表演融合历史典故与现代科技，演员化身飞天洛神、演绎惊鸿之舞，使曹植在《洛神赋》里对洛神“翩若惊鸿，婉若游龙”的描述顷刻间具象化了，满足了很多人对这一浪漫传说的美好想象。

看内在，一方面，演员“仙女范”与“秀肌肉”形成明显反差，“是中式美学，也是兼具力量感的健康审美”，细节处见匠心，舞动间显功力。另一方面，洛神是洛阳的经典文化IP，于洛阳演绎洛神飞天，场景很适配，观感不违和。就像有网友所言，飞天散花有很多景点模仿，有的表演也不错，但在洛阳演绎，则承载着千年文化底蕴，更能给人以时空穿越感，这是他人难以超越、无法比拟的。网友们一致认为洛阳这个节目好，也是因为大家觉得洛阳“找对路子了”，将耀眼的文化IP创造性转化、创新性发展，将丰厚的历史底蕴深入挖掘、极致呈现。

当然，跳出表演本身看，洛阳“天女散花”火遍全国，归根结底还是踏准了新文旅“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”的发展趋势，让优秀传统文化活起来、潮起来，满足了游客高品质的文旅体验需求，进而一跃成为文旅新IP的创造者、输出者。这也再次启示我们，“保留自己的特色，抓好人无我有的东西”，打好手中的文化王牌，努力打出新意，就一定能打出“王炸”，铸就更多封神之作，迎来更多高光时刻。（洛平）