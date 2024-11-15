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完成牵引性能测试！洛阳造电动拖拉机研发取得新突破
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.05.12 08:25
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国家农机装备创新中心(资料图片)

　　记者从国家农机装备创新中心获悉，由其打造的50马力电动轮毂拖拉机ET504-W近日成功完成牵引性能测试，标志着产品研发取得阶段性重大成果。

　　作为“洛阳造”智能农机的突出代表，ET504-W由国家农机装备创新中心与江苏大学联合研制，于2023年试制成功。

　　该款电动拖拉机搭载了无线远程遥控功能和无人驾驶功能，通过对4个驱动电机和四轮转向的组合精确控制，具备同向斜行转向、异向倍速转向和零转弯半径原地转向等多种行车模式，可有效提升整机越障性能、土地利用率和作业效率，在节能环保、经济性、模块化结构特点等方面优势突出。

　　此次测试依托国家农机装备创新中心平台，整合中心智能电控研究所整车算法、江苏大学轮毂电机技术等领域优势资源，形成“基础研究—技术开发—工程验证”全链条协作模式。

　　在测试中，工作人员将拉力传感器安装在悬挂装置后端，通过牵引绳和传统拖拉机连接，实时检测测试过程中的牵引力值。测试结果显示，ET504-W通过取消传统机械传动结构，实现传动效率大幅提升，单机作业能耗降低，最大牵引力达传统同马力燃油机型的1.8倍，且作业噪声减少，能实现《绿色高效农机装备技术导则》中“节能降耗”的阶段性目标。

　　该项测试突显了电动农业机械在核心性能上的突出表现，揭示了电动化技术对农业生产模式的革命性影响。电动拖拉机凭借瞬时峰值扭矩特性，可在坡地、黏土等复杂工况中保持稳定牵引效能，拓展可耕作边界；其精准的力控表现则为变量耕种等智慧农艺提供理想执行平台；低排放成为农业动力系统从化石能源纪元向清洁能源纪元跨越的里程碑。

　　“目前轮毂电机在拖拉机上应用还处于研发阶段，需要不断测试迭代，优化技术。此次测试验证了纯电动轮毂拖拉机在牵引力方面的技术优势，也验证了轮毂电机技术在农机领域的工程可行性，为中小型农机电动化转型提供了可复制技术路径。”国家农机装备创新中心相关负责人表示。

　　根据规划，后续国家农机装备创新中心还将围绕该产品开展多方面测试，不断强化技术储备和理论研究，同时聚焦农机电动化、智能化关键技术积极攻关，以技术创新推动农业装备高质量发展，为保障粮食安全、促进农业绿色发展贡献科技力量。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 张雨彤 张若含)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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