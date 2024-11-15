偃师区大口镇山张村：路宽了，心宽了，“旅游饭”更香了

初夏的偃师区双龙山，树木绿意盎然，洋槐花飘香，一条崭新的双龙山旅游公路建成通车，吸引了众多游客前来登山游玩，也让当地村民看到了文旅致富的希望。

建成通车

初夏的偃师区双龙山，树木绿意盎然，洋槐花飘香，一条崭新的双龙山旅游公路建成通车，吸引了众多游客前来登山游玩，也让当地村民看到了文旅致富的希望。

“双龙山旅游公路建成通车，俺们都盼着呢！路通了，游客多了，我能多卖一些土特产。”日前，望着改建后的旅游公路，偃师区大口镇山张村村民张春莲高兴地说。

双龙山旅游公路位于山张村，通往偃师区双龙山省级森林公园，全长3110米，原有道路为5米宽的水泥路面，路面较窄，车辆通行不畅。

半年前，当地启动了双龙山旅游公路改建工程，改建后的路基宽6米至8米，路面宽5米至6.5米，为沥青混凝土路面，双向两车道。旅游公路改建完工后，山张村村民出行更便捷，游客前往双龙山省级森林公园也能一路坦途。

“这条路凝聚了全村人的期待，为游客提供了便捷的进山通道，更点燃了山张村致富的希望。”山张村党支部书记、村委会主任张小朝说。

双龙山省级森林公园位于山张村南部，处于万安山中部北坡，适生树种有70多种，有松树、柏树、栎树、刺槐、桐树、杨树等，森林覆盖率达95%。近年来，双龙山省级森林公园打造帐篷花园、窑洞文创、森林研学、松林乐园等，为游客提供森林康养文旅服务。

张小朝介绍，山张村南部为牛心山和双龙山，每年春天举行的牛心山庙会，是偃师区知名的庙会活动之一，集民俗、市集、旅游、文化活动于一体。当地及周边村民积极参加，到牛心山踏青登山。双龙山旅游公路的改建完成，改善了当地交通出行条件，有助于推动牛心山庙会的高人气。

“双龙山旅游公路改建完成，将促进双龙山省级森林公园文旅产业的发展。”张小朝说，山张村也将发挥临近双龙山省级森林公园的优势，抓住时机，美化村庄环境，为游客提供民宿、农家饭，销售葡萄、核桃等应季特产，让村民吃好“旅游饭”。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 武雅倩 陈鹏飞 文/图)