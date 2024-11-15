狐仙吃樱桃（河洛怪奇）

洛阳樱桃自古知名，汉明帝刘庄、魏文帝曹丕、唐太宗李世民、唐玄宗李隆基……皆爱洛阳樱桃。唐人戴孚在《广异记》里写过一个故事，千年狐仙也来洛阳吃樱桃。

樱桃红了。

洛阳樱桃自古知名，汉明帝刘庄、魏文帝曹丕、唐太宗李世民、唐玄宗李隆基……皆爱洛阳樱桃。唐人戴孚在《广异记》里写过一个故事，千年狐仙也来洛阳吃樱桃。

故事发生在唐代洛阳思恭里，大约位于今老城东大街北侧。这里住着一位品行端正严谨、不喜交际的唐参军。一天，门人传来名帖，说赵门福和康三求见。唐参军派门人问其来意，赵门福说：“就想吃顿饭。”唐参军听罢便让门人回复说他不在家。

谁知二人根本不听，径直往里走，赵门福还边走边吆喝：“唐都官为何说不在家？难道连一顿饭也舍不得？”唐参军只好出来接待，将二人引到外厅，让家人备饭。他还悄悄嘱咐仆人，在盘中放把短剑，准备刺杀二人。结果，赵门福闪身躲开，康三被刺中，跳入庭前池中。

赵门福骂道：“我们虽是狐狸，但我已修炼千年，千年之狐，姓赵姓张；五百年狐，姓白姓康。你杀我康三，我必复仇，不会让康家儿子白白死去。”唐参军听了也怕，深表歉意，让赵门福唤回康三。赵门福到池边唤康三，康三虽答应一声，却不见身影。

赵门福走后，唐家人赶紧洒桃汤，挂符咒，以为这样就能阻止赵门福再次上门。

过了很久，园中樱桃成熟，唐参军夫妇闲时到园中巡视，忽见赵门福坐在树上摘樱桃吃。唐参军惊道：“赵门福，你还敢来？”赵门福一笑：“今天我不过是来摘樱桃吃。你也要吃吗？”说着便扔下四五颗樱桃给他。唐参军更加恐惧，请来僧人，设坛念咒，赵门福这才一天没有现身。

僧人以为自己念咒见效，便念得更加卖力。一天傍晚雨过天晴，僧人坐在堂前柱下，忽见西边飘来五色祥云。那云径直飘到堂前，云中竟现出一尊佛，面容庄严地对僧人说：“你是为唐家驱赶野狐吗？”僧人赶忙行礼。唐家老小喜见真佛，也忙虔诚拜请。

过了很久，佛落下云头，坐于坛上，接着便将僧人及唐家老小好生戏弄了一番……直到最后，众人才发现坛上坐着的竟是赵门福。赵门福嘴角一扬：“无须再念咒，我不会来了。”从此以后，他真的没有再来。这老狐狸说话算话，回想他来唐家，不过吃了几颗樱桃罢了。（洛报融媒·洛阳网记者 杨文静）