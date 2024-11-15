李密哪是什么放牛娃（天天都是读书日）

说起古人刻苦读书，您会不会想到囊萤映雪、凿壁偷光？

说起古人刻苦读书，您会不会想到囊萤映雪、凿壁偷光？有人问，为啥不在白天读书，非要等到天黑了四处借光？因为在农耕时代，白天要干农活儿，想读书只能到晚上挤占睡觉时间，这叫“昼耕夜诵”。

读书之人，靠不靠谱？

成语昼耕夜诵，说的是北魏大臣崔光，他曾参与朝廷迁都洛阳的计划。崔光少年时家中贫困，但他十分好学，《魏书》中说他“昼耕夜诵，佣书以养父母”，白天种地，晚上读书，还受雇为人抄书，赚钱奉养父母。活儿也干了，书也读了，两不耽误，这人靠谱！但也有人不靠谱。

《庄子》里有一个“臧谷亡羊”的故事：“臧与谷，二人相与牧羊而俱亡其羊。问臧奚事，则挟策读书；问谷奚事，则博塞以游。”俩人一起去放羊，结果都把羊弄丢了。问臧当时在干啥，他说他捧着竹简在读书；问谷当时在干啥，他说他在那儿下棋。

《后汉书》里也有一个不靠谱的河南老乡高凤。高家以种地为生，高凤却痴迷读书，昼夜不息。一天，烈日炎炎，妻子把麦子摊在院中晒，然后下地干活儿。临出门，她把一根竹竿塞到高凤手里，嘱咐道：“把鸡看好，别让它们叨麦子！”于是高凤手持竹竿，一边读书一边看鸡。忽然天降暴雨，雨水把麦子都冲走了。等妻子回来，发现地上残余的麦粒，问高凤怎么回事，高凤这才发现自己闯了祸。

您看，既然白天要忙生计，读书这事儿，还是放在夜里比较稳妥。

借光读书，能不能行？

晚上读书，照明是大事儿。现在的小孩子恐怕不易理解，古代的穷人看书都点不起灯。史书记载确实如此，典型的例子就有囊萤映雪。

囊萤说的是东晋车胤(音同印)，据《晋书》记载：“胤恭勤不倦，博学多通。家贫不常得油，夏月则练囊盛数十萤火以照书，以夜继日焉。”

萤火虫会发光，古人早就打起它的主意，将其聚起来照明。《隋书》中说，一年夏天，隋炀帝住在洛阳景华宫，命众人捉萤火虫，足足捉了好几斛。十升为一斗，十斗为一斛，想想看，那得有多少萤火虫！带着这些萤火虫，隋炀帝“夜出游山，放之，光遍岩谷”，这就是“隋苑飞萤”。

几斛萤火虫能把山谷照亮，几十只萤火虫能不能让人看清书上的字？有人猜，车胤看的书，字特别大，借着萤光也能看见。这事儿传着传着玄乎起来，《独异志》引成应元《事统》云，一日风雨交加，捉不到萤火虫，车胤叹道：“天不遣我成其志业耶！”他话音刚落，书窗旁就出现一只大萤火虫，个头儿是普通萤火虫的好几倍，落在那儿给车胤照明。后来，一到风雨天，这只大萤火虫就会飞来送光明。

夏天有萤火虫，冬天呢？西晋洛阳人孙康告诉咱，冬天有雪！唐人在《初学记》中引《宋齐语》曰：“孙康家贫，常映雪读书。”冬天的夜晚，躲被窝里暖和还来不及，他却在外面借着雪的反光读书，可见其刻苦程度。问题是，利用雪的反光能看见书上的字吗？等冬天下雪，咱拿一本字帖试试。

吹火照书，真苦假苦？

这些不管是历史还是传说，都为劝人好好读书。隋朝李密牛角挂书，唐代苏颋吹火照书，故事也很有趣，有时还会被人传变样儿。

有人给孩子讲《三字经》，讲到“如负薪，如挂角。身虽劳，犹苦卓”，就会说隋朝李密的故事，说他放牛时将书挂在牛角上，生活如此艰苦还坚持读书。打住，以后可别这么讲了！李密哪是什么放牛娃？人家出身贵族，往上三代皆为名臣。

据《旧唐书》《新唐书》记载，李密当时在家专心读书，听说国子助教包恺在缑山，就骑牛前去拜师。牛走得慢，路上如何打发时间？他便在牛角上挂了一卷《汉书》，边走边看。越国公杨素骑马出行，路遇小伙儿骑牛读书，好奇地跟上去问：“哪里的书生如此用功？”李密认得杨素，赶紧下牛拜了又拜，说他读的是《项羽传》。杨素对他大加赞赏。

唐代苏颋自幼聪慧过人，读书过目不忘，二十岁便进士及第。当时武后临朝，明堂建成，因黄帝明堂称合宫，便改洛州河南县为合宫县，以苏颋为合宫县令。四夷酋长在端门外铸天枢时，武则天又设来庭县管理四方蕃客，苏颋当过来庭县尉，县廨就在洛南从善坊。因政绩突出，苏颋离任时洛阳百姓不舍，还在龙门为他捐资造像。那么，他为何会在马棚里吹火照书？有人误以为这又是一个借光苦读的励志故事，非也！苏颋是宰相苏瑰的儿子，家里咋会点不起灯？据《开元天宝遗事》称：“苏颋少不得父意，常与仆夫杂处，而好学不倦。每欲读书，又患无灯烛，常于马厩灶中，旋吹火光照书诵焉。其苦学如此。后至相位。”原来是“官二代”跟父亲大人闹别扭。虽然生活真不苦，刻苦读书却是真，终归值得我们学习！（洛报融媒·洛阳网记者 杨文静）