局部地区40℃以上！洛阳最新天气预报来了

今天，洛阳市气温显著上升，阳光变得灼热。洛阳市气象台根据最新的气象资料分析，未来一周多西北气流控制，洛阳市天气晴好。受地面强暖低压影响，16日到18日洛阳市将出现38℃左右的高温天气，局部地区可达40℃以上。

今天，洛阳市气温显著上升，阳光变得灼热。洛阳市气象台根据最新的气象资料分析，未来一周多西北气流控制，洛阳市天气晴好。受地面强暖低压影响，16日到18日洛阳市将出现38℃左右的高温天气，局部地区可达40℃以上。 今天，洛阳市气温显著上升，阳光变得灼热。 洛阳市气象台根据最新的气象资料分析，未来一周多西北气流控制，洛阳市天气晴好。受地面强暖低压影响，16日到18日洛阳市将出现38℃左右的高温天气，局部地区可达40℃以上。 具体预报 今天夜里：晴天间多云。 12日(周一)：晴天间多云，偏西风转偏南风3级～4级，阵风6级左右，气温15℃～35℃。 13日(周二)：晴天转多云，偏南风3级～4级，阵风6级左右，偏南局部地区有阵雨或雷阵雨，气温20℃～33℃。 14日(周三)：多云转晴天，偏南风转偏北风4级左右，阵风6级左右，气温21℃～34℃。 15日(周四)：晴天到多云，气温21℃～34℃。 16日(周五)：晴天间多云，偏南风3级～4级，气温20℃～37℃。 17日(周六)：晴天间多云，偏南风3级～4级，气温22℃～38℃。 18日(周日)：晴天间多云，偏南风3级～4级，气温23℃～38℃。（洛报融媒·洛阳网记者 周欣然 通讯员 郭铭博 文/图）