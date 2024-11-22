洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳客家联合会客家文化研究院成立
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.05.11 22:18
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　11日，洛阳客家联合会客家文化研究院成立。

　　洛阳客家联合会客家文化研究院(简称洛阳客家文化研究院)是洛阳客家联合会下属机构，是由从事客家文化研究、保护、传承的专家学者、社会团体及爱好者自愿结成的非营利性学术机构。

　　该研究院将致力于弘扬客家祖根地洛阳的厚重文化，深入研究客家文化，促进客家文化与洛阳历史文化融合发展，推动海内外客家文化研究的交流互动与社会教育共同发展。当天，该研究院聘任了首批洛阳客家文化智库专家兼洛阳客家文化研究院研究员。

　　洛阳作为客家人的祖根地和客家文化的源头，有着深厚的文化底蕴和丰富的历史资源，为客家文化的研究和传承提供了得天独厚的条件。洛阳市侨联相关负责人表示，希望洛阳客家文化研究院肩负起传承和弘扬客家文化的历史使命，依托洛阳丰富的历史文献和考古资源，系统梳理客家迁徙史、语言演变史、民俗传承史，与全球学术机构合作，推动“河洛—客家”文化体系的深度研究；通过举办客家文化论坛、非遗展演、青年寻根之旅等活动，让沉睡的典籍“活起来”，让古老的乡音“传下去”；开发客家根亲旅游线路、文创产品，让客家乡亲“回来有根、留下有忆、合作有为”，助力洛阳建设“全球客家人心灵故乡”。

　　当天还举办了河洛文化交流活动第一期《河洛与客家：姓氏南迁的千年对话》沙龙。（洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    国医大师丁樱洛阳收徒，洛阳妇幼三位专家加入高徒团队
    国医大师丁樱洛阳收徒，洛阳妇幼三位专家...
    国医大师丁樱洛阳收徒，洛阳妇幼三位专家加入高徒团队
        为加强传承国医大师学术经验，加快培养妇幼中医药人才，5月2日，国医大师丁樱收徒拜师仪式在洛阳市妇幼保健...
  • ·9岁男孩炸鸡可乐当饭吃出脂肪肝！医生：这些习惯害了多少孩子
  • ·大便总是不成形怎么办？
  • ·健康快讯：北京中医药大学东直门医院洛阳医院中西医结合健康体重管理中心开诊
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳市住房和城乡建设局：暂缓实...
  • 阵风9到10级！洛阳大风预警升级为...
  • 洛龙区定鼎门社区：业态引进来 服...
  • 大风预警！洛阳局地阵风9级以上，...
  • 5月18日起，洛阳至曼谷航线正式复...
  • “洛阳创新”领跑石化试验装置
  • 坚持创新引领强化人才支撑 奋力推...
  • 栾川县：打造高端民宿 丰富旅游业态
  • 我市举行农机装备发展专题培训会
  • 第一届“洛阳企业家日”读书分享...
    		•
    百姓呼声
    建议在邙山建设文学主题或名人主题公园
    涧河有处桥段漂浮着大量泡沫污染物？
    精彩图片
    济新高速公路项目...
    牡丹奇妙游 精彩引...
    牡丹花开隋唐城【...
    牡丹公园：打造诗...
    精彩热帖

    满园春色关不住

    油菜花开引人来

    花开迎春

    隋唐随拍
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605