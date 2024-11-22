11日，洛阳客家联合会客家文化研究院成立。

11日，洛阳客家联合会客家文化研究院成立。

洛阳客家联合会客家文化研究院(简称洛阳客家文化研究院)是洛阳客家联合会下属机构，是由从事客家文化研究、保护、传承的专家学者、社会团体及爱好者自愿结成的非营利性学术机构。

该研究院将致力于弘扬客家祖根地洛阳的厚重文化，深入研究客家文化，促进客家文化与洛阳历史文化融合发展，推动海内外客家文化研究的交流互动与社会教育共同发展。当天，该研究院聘任了首批洛阳客家文化智库专家兼洛阳客家文化研究院研究员。

洛阳作为客家人的祖根地和客家文化的源头，有着深厚的文化底蕴和丰富的历史资源，为客家文化的研究和传承提供了得天独厚的条件。洛阳市侨联相关负责人表示，希望洛阳客家文化研究院肩负起传承和弘扬客家文化的历史使命，依托洛阳丰富的历史文献和考古资源，系统梳理客家迁徙史、语言演变史、民俗传承史，与全球学术机构合作，推动“河洛—客家”文化体系的深度研究；通过举办客家文化论坛、非遗展演、青年寻根之旅等活动，让沉睡的典籍“活起来”，让古老的乡音“传下去”；开发客家根亲旅游线路、文创产品，让客家乡亲“回来有根、留下有忆、合作有为”，助力洛阳建设“全球客家人心灵故乡”。

当天还举办了河洛文化交流活动第一期《河洛与客家：姓氏南迁的千年对话》沙龙。（洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 文/图）