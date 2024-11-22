11日，市长张玉杰深入洛龙区、涧西区调研督导安置房建设工作。他强调，要始终树牢以人民为中心的发展思想，严格按照省、市部署要求，持续增强工作主动性、创造性，全力以赴盯节点、促进度、保交付，坚决打赢打好安置房建设攻坚战，让群众尽早搬进新家、住上新房。

全力以赴盯节点加快进度保交付

坚决打赢打好安置房建设攻坚战

张玉杰调研督导安置房建设工作

11日，市长张玉杰深入洛龙区、涧西区调研督导安置房建设工作。他强调，要始终树牢以人民为中心的发展思想，严格按照省、市部署要求，持续增强工作主动性、创造性，全力以赴盯节点、促进度、保交付，坚决打赢打好安置房建设攻坚战，让群众尽早搬进新家、住上新房。

安置房建设工作事关群众切身利益，是重要的民生工程、民心工程。市委市政府对安置房建设高度重视，在全市范围内开展安置房建设大攻坚专项行动，聚焦进展缓慢项目，找准问题症结所在，强化市级统筹督导，加大攻坚力度，加密日常调度，下大力气解决回迁安置问题。

张玉杰到洛龙区豆腐店安置房、涧西区遇驾沟安置房二期等项目一线，实地察看项目进度，详细了解瓶颈问题、交付计划等情况，现场办公研究解决项目推进过程中存在的问题，逐一明确解决路径和时间节点。

张玉杰强调，今年是市政府确定的安置房建设攻坚年。要进一步提升政治站位，充分认识安置房建设的重要性、紧迫性，始终把群众利益放在首位，想群众之所想、急群众之所急，打好“组合拳”、啃下“硬骨头”，全力推进安置房建设提速提效提质。要抢抓当前施工建设黄金期，在确保质量和安全的前提下，倒排工期、挂图作战，优化作业组织，提高施工效率，压茬推进路网、绿化、水电气等配套设施建设，真正把实事办实办好。要科学把握新政策新形势，用好国家金融支持政策，统筹配置各类资源，用好各类金融工具，加强项目整合包装，拓展融资渠道路径，积极盘活闲置用地，千方百计破解项目建设的难点堵点问题。要细之又细做好群众工作，把安置房建设作为锤炼工作能力、检验干部作风的重要抓手，抽调业务骨干，建强专班力量，及时回应群众诉求，加强政策解读，耐心释疑解惑，切实增强群众获得感幸福感。

李新红等参加调研。 (洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)