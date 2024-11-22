11日下午，在洛阳市体育中心体育馆，为期两天的“奔跑吧·少年”第三届中国城市青少年篮球联赛(洛阳站)鸣金收兵。

11日下午，在洛阳市体育中心体育馆，为期两天的“奔跑吧·少年”第三届中国城市青少年篮球联赛(洛阳站)鸣金收兵。

本次比赛由全国青少年体育联合会、洛阳市体育局指导，全国青少年体育联合会俱乐部分会主办，洛阳市篮球协会等单位承办，设U6到U16共8个年龄组别，吸引了全市各学校及俱乐部31个运动队300余名篮球小将参赛。

主办方介绍，举办本次比赛旨在丰富青少年篮球赛事，进一步夯实篮球群众基础，营造良好氛围，发掘优秀青少年后备人才，为洛阳篮球事业注入新活力。经过两天近100场的捉对厮杀，小选手们展现了顽强拼搏，团结协作等优秀品质，在碰撞中收获成长，在拼搏中增进友谊，展现出了良好的精神风貌。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/图 通讯员 肖志伟）