近500名骑手决战伏牛山！洛阳市自行车联赛石庙站精彩举行

5月10日，2025年洛阳市自行车联赛石庙站暨第二届“伏牛山滑雪度假乐园杯”自行车公开赛在栾川县石庙镇举行。
5月10日，2025年洛阳市自行车联赛石庙站暨第二届“伏牛山滑雪度假乐园杯”自行车公开赛在栾川县石庙镇举行。
5月10日，2025年洛阳市自行车联赛石庙站暨第二届“伏牛山滑雪度假乐园杯”自行车公开赛在栾川县石庙镇举行。
本次比赛设男子公路精英组、男子山地公开组、男子公路大众组、女子山地公开组4个组别，来自全国各地的专业运动员和骑行爱好者近500人参加角逐。
本次比赛的线路依托“生态伏牛一号旅游公路栾川段”串联起沿线景观，全长16公里，其中最大爬升海拔达1400米。
互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605