近500名骑手决战伏牛山！洛阳市自行车联赛石庙站精彩举行

5月10日，2025年洛阳市自行车联赛石庙站暨第二届“伏牛山滑雪度假乐园杯”自行车公开赛在栾川县石庙镇举行。

5月10日，2025年洛阳市自行车联赛石庙站暨第二届“伏牛山滑雪度假乐园杯”自行车公开赛在栾川县石庙镇举行。

本次比赛设男子公路精英组、男子山地公开组、男子公路大众组、女子山地公开组4个组别，来自全国各地的专业运动员和骑行爱好者近500人参加角逐。

本次比赛的线路依托“生态伏牛一号旅游公路栾川段”串联起沿线景观，全长16公里，其中最大爬升海拔达1400米。