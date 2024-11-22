力争9月实现首台机组投产发电！洛阳“超级充电宝”建设再提速

时值五月，骄阳似火。11日，位于洛阳市洛宁县的国网新源河南洛宁抽水蓄能电站项目现场机械轰鸣。工人们穿梭于厂房之间，吊装设备精准落位，电缆铺设如火如荼。

时值五月，骄阳似火。11日，位于洛阳市洛宁县的国网新源河南洛宁抽水蓄能电站项目现场机械轰鸣。工人们穿梭于厂房之间，吊装设备精准落位，电缆铺设如火如荼。 时值五月，骄阳似火。11日，位于洛阳市洛宁县的国网新源河南洛宁抽水蓄能电站项目现场机械轰鸣。工人们穿梭于厂房之间，吊装设备精准落位，电缆铺设如火如荼。 眼下，随着土建工程全面收官，电站机电安装进入高峰期，1号机组总装完成进入调试，2至4号机组同步推进，建设者以“白加黑”模式和“一刻不停”的干劲奋力冲刺，确保二季度“双过半”目标达成。 洛报融媒记者跟随现场施工人员走进电站地下厂房，只见偌大的发电机定子稳稳落位，施工人员正对转子进行最后调试；高处作业面上，倒送电设备安装进入收尾阶段。 “目前4台机组中，1号机组已进入总装调试，2号机组转子吊装完成，3号机组发电机层提前15天封顶，4号机组蜗壳层混凝土浇筑收官。”施工现场负责人介绍，为抢抓工期，施工团队实行“三班倒”，日均投入300余名工人、50余台大型机械，关键节点采用24小时连续作业模式。 国网新源洛宁抽水蓄能电站是国家“十三五”规划重点工程，总投资88.8亿元，总装机容量140万千瓦，安装4台单机350兆瓦机组。电站利用上水库(海拔1230米)与下水库(620米)的落差，通过抽水蓄能实现电能与势能转换。 国网新源洛宁公司相关负责人介绍，该电站设计年发电量11.91亿千瓦时，年抽水电量15.88亿千瓦时，可满足约66万户家庭一年用电需求，每年减少燃煤消耗11.8万吨、二氧化碳排放37.7万吨，堪称绿色能源“超级充电宝”。 不止于此。作为华中电网重要调峰电源，电站投运后可提升河南电网调峰能力40%，优化新能源消纳结构，保障电力系统安全稳定运行。同时，项目建设中修缮道路、桥梁等基础设施，惠及沿线30余个村庄。 值得一提的是，洛宁抽水蓄能电站首创国内大倾角斜井TBM施工技术，为攻克高水头、大容量机组安装等技术瓶颈，项目建设团队创新应用模块化安装工艺与数字化实时监测系统，显著提升施工效率与精度。同步强化安全管理体系，引入智能安全帽、AI隐患识别系统，实现风险预警响应时效缩短至分钟级。 “2025年是电站建设决胜年，根据建设计划，6月底将完成3号机组总装，力争9月实现首台机组投产发电，2026年4台机组全部投运。”项目建设单位相关负责人表示，眼下，施工团队正围绕“零缺陷移交”目标，强化设备催交、工艺优化和交叉作业协调，确保倒送电、机组启动等关键节点按期完成，以全力冲刺姿态努力将“规划图”变为“实景图”，让这座绿色能源工程尽早为中原大地注入澎湃动能。(洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 通讯员 王洋 文/图)