存在消防安全隐患 洛阳10家单位被曝光

近日，洛阳市消防救援支队对灭火器等消防产品开展专项检查，对发现的不合格消防产品情况及存在消防安全隐患的单位予以曝光。

近日，洛阳市消防救援支队对灭火器等消防产品开展专项检查，对发现的不合格消防产品情况及存在消防安全隐患的单位予以曝光。

涧西区兴业商店

隐患：1具手提式干粉灭火器罐体已达报废年限，但标称为洛阳市创卓消防器材有限公司仍对灭火器出具合格的维修合格证，且灭火器还在使用。

嵩县石艳艳服装店

隐患：标称为郑州净瓶集团有限公司生产的型号为MFZ/ABC4型手提式干粉灭火器，罐体没有钢印或内容不全。

新安县新城康师傅豆腐汤馆

隐患：店内使用的两具型号为MFZ/ABC型手提式干粉灭火器罐体无钢印，且底部锈蚀严重。

汝阳县城关俊裴电脑服务部

隐患：使用的标称为郑州市柳成消防器材有限公司生产的型号为MFZ/ABC4型手提式干粉灭火器，喷射软管长度小于400毫米(不包括软管两端接头)。

孟津县盛世山庄

隐患：使用的标称为郑州市汜水黄河消防器材有限公司生产的型号为MFZ/ABC4型手提式干粉灭火器，喷射软管长度小于400毫米(不包括软管两端接头)。

洛龙区洋哥餐饮店

隐患：使用的标称为连云港豪轩宸消防器材工程有限公司生产的型号为MFZ/ABC4型手提式干粉灭火器，压力表指针不在绿色区域范围内。

西工区洛阳秀客美容美发有限公司

隐患：使用的标称为深圳金安消防科技有限公司生产的型号为MFZ/ABC4型手提式干粉灭火器，罐体已达报废年限。

孟津区宝丽彩色摄影部

隐患：使用的标称为徐州市淮海消防器材有限公司生产的型号为MFZ/ABC4型手提式干粉灭火器，压力指示器指针不在绿色区域范围内。

老城区洛阳大参林连锁药店有限公司中鑫家苑店

隐患：使用的标称为运城市星火消防器材制造有限公司生产的型号为MFZ/ABC4型手提式干粉灭火器，压力指示器指针不在绿色区域范围内。

宜阳县万纤绣美容美甲店

隐患：使用的标称为焦作电力集团消防器材制造有限公司生产的型号为MFZ/ABC4型手提式干粉灭火器，压力指示器指针不在绿色区域范围内。

(洛报融媒·洛阳网首席记者 魏巍 通讯员 王倩 文/图)