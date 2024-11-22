10日，市长张玉杰主持召开问题楼宇处置化解工作推进会，听取部分问题楼宇处置化解工作进展情况，并对下步工作进行安排部署。 坚持依法依规严格时间节点

打好问题楼宇处置化解攻坚战

张玉杰主持召开问题楼宇处置化解工作推进会 10日，市长张玉杰主持召开问题楼宇处置化解工作推进会，听取部分问题楼宇处置化解工作进展情况，并对下步工作进行安排部署。 会议逐一听取了金融服务大厦等6个问题楼宇处置化解工作整体推进情况以及存在矛盾问题、处置意见建议的汇报。张玉杰与市级分包领导、工作专班成员、市直相关单位负责人逐案会商研判，深入剖析问题症结，研究化解路径方案，明确时间节点和推进举措。 会议强调，问题楼宇处置化解工作事关社会稳定大局，关乎群众切身利益，是重大政治任务和重要民生工程，是必须办好办妥办成的大事、急事、难事。各级各部门要提高政治站位，牢固树立以人民为中心的发展思想，拿出“功成不必在我”的精神境界和“功成必定有我”的历史担当，对全市问题楼宇进行再摸排、再梳理，以有解思维直面矛盾，分批分类精准施策，在全市集中开展问题楼宇处置化解大攻坚行动。要明确时间节点，充实专班力量，压实属地责任，用足用活用好各项政策措施，一楼一策梳理清单事项，专班专案分解推进任务，主动做好后续工作，加强全程跟踪监管，加快推动问题楼宇有序化解，用实际行动和效果回应社会和群众关切。要坚持依法依规，深化府院府检联动，综合运用司法重整、市场盘活、金融纾困、依法处置等手段，加快涉法涉诉案件办理进度，加大法规政策保障支持力度，确保处置结果经得起法律检验、群众检验、历史检验。要健全工作机制，坚持“一盘棋”统筹、“一条心”发力，落实领导包案，压实部门责任，全力打通卡点堵点，跟进实施政府督查，积极争取群众理解支持，有效化解信访矛盾纠纷，切实维护社会大局和谐稳定。 徐新、杨劭春、夏磊、李新红等参加。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)