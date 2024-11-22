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官宣！栾川多景区推出母亲节活动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 栾川文旅 2025.05.10 21:37
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　　这个周末，又双叒过节啦！

　　5月11日母亲节，

　　小编提前祝全天下的母亲

　　节日快乐

　　与小编的祝福一同送上的

　　还有景区的“惊喜”

　　小编为大家整理了

　　各景区免票、互动活动等精彩内容

　　快一起带着妈妈到栾川玩吧~

　　鸡冠洞景区

　　告白母亲赢礼物

　　活动时间：5月11日(本周日)

　　活动内容：

　　精心打造多个母亲节专属打卡点，参与互动打卡有机会获得景区准备的精美礼品；栖鸾广场上，只要勇敢表达对妈妈的爱，就有机会亲手为她颁发“荣誉奖状”；特备母亲节精彩节目。

　　电话：

　　0379-66890999

　　地址：

　　王府竹海景区

　　参与活动赢门票

　　互动截止日期：5月10日12:00

　　活动内容：

　　1.线上互动：关注景区官方短视频账号“王府竹海度假旅游区”，在官方抖音、小红书、视频号和快手“母爱记忆”专题视频评论区上传和母亲的合照+感恩留言，就能免费得1张价值65元的景区门票。点赞前10名，直接升级价值180元的景区套票！

　　(赠送门票或套票有效期至2025年5月31日)

　　2.线下体验：景区主入口有10米长的“爱的留言墙”，免费领取定制竹制心愿牌，写下对妈妈的祝福！每日将选取10条“最美留言”赠送特色竹叶青茶！

　　3.限定拍照打卡：双龙瀑观景台、非遗竹编展示区免费拍照还能现场打印照片。

　　电话：

　　0379-67886888

　　地址：

　　养子沟景区

　　参加活动免门票

　　活动时间：5月11日至5月12日

　　活动对象：年满22周岁女性

　　活动内容：

　　1.凡年满22周岁以上女性，在活动期间凭身份证等有效证件可享受养子沟景区门票半价优惠(22元)

　　2.在抖音、小红书、快手等平台拍摄与母亲在养子沟景区大门前合影图片或视频并配文案“妈妈，这么多年您辛苦了！我爱你”；发布时添加话题#梦中桃花源人间养子沟，并定位养子沟景区，浏览超过五百一十二，免门票(需购买5元保险)

　　3.在养子沟景区大门前与母亲合影并晒出幸福，发布到微信朋友圈，并定位养子沟景区，点赞超过30个，即可免门票(需购买5元保险)

　　4.凡微信定位养子沟景区，并说出最想对母亲说的话+母亲与“我”共成长的照片，格式：“栾川养子沟景区大门照片+母亲节最想对母亲说的话+母亲年轻时的照片+“我”长大后与母亲的合影”晒出幸福，点赞超过30个，即可免门票(需购买5元保险)

　　电话：

　　0379-66838406

　　地址：

　　栾川县图书馆

　　“花开有爱感恩同行”亲子故事会

　　

　　活动时间：5月11日下午3:00-4:00

　　活动地点：老图书馆三楼绘本馆

　　活动内容：

　　1.绘本分享《彩虹色的花》

　　感受爱的力量，引导孩子理解妈妈如彩虹般温暖的付出。

2.制作花瓣感恩卡

　　孩子亲手制作七彩花瓣贺卡，每片花瓣写下对妈妈的感谢，汇成一朵“感恩花”，鼓励孩子像彩虹花一样分享爱

　　报名方式：

　　参与活动的家长可扫描下方二维码进群，提前关注活动详情。

　　让阅读成为亲子间最美的纽带，让故事点亮孩子的童年梦想！

　　温馨提示：活动当天请提前10分钟到场签到。

　　走吧！

　　这么多活动~

　　这么多快乐~

　　当然要带着妈妈一起去体验啦

　　更多文旅活动咨询

　　请持续关注我们
[ 责任编辑：潘亮 ]
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