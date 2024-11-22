持续5个月！“中华益动行”（洛阳站）启动

精彩的南村非遗锣鼓表演，刚柔相济的太极扇，动感十足的霹雳舞……10日，在洛阳市涧西区南华新村社区体育公园，2025年“中华益动行”社区体育活动(洛阳站)暨涧西区全民健身月正式启动。

精彩的南村非遗锣鼓表演，刚柔相济的太极扇，动感十足的霹雳舞……10日，在洛阳市涧西区南华新村社区体育公园，2025年“中华益动行”社区体育活动(洛阳站)暨涧西区全民健身月正式启动。

“中华益动行“活动为期5个月，由中华全国体育基金会、河南省体育发展基金会主办，洛阳市体育局承办。

据介绍，“中华益动行”社区体育活动是全国性的全民健身品牌活动，通过将体育资源引入社区，为社区体育组织、工作者赋能，为社区公众提供更科学的健身指导、更丰富的体育赛事活动，达到增进社区邻里情感，倡导健康生活方式，弘扬中华体育精神等目标。截至目前，“中华益动行”社区体育活动已覆盖全国31个省、自治区、直辖市，对活跃当地社区体育生活、增强市民体质、增加群众幸福指数、落实全民健身国家战略等起到了积极的推动作用。

据悉，未来5个月，“中华益动行”将在洛阳市开展系列体育公益服务，组织专家、教授、体育达人，以涧西区、洛龙区、西工区为主阵地，深入社区开展体育公益大讲堂、体育公益技能培训、群众体育赛事活动等。预计开展6场体育公益大讲堂，300余场体育公益技能培训，10场群众体育赛事，全方位激发社区体育活力，营造“人人参与、人人受益”的全民健身氛围，倾力打造运动社区、和谐社区、幸福社区。

启动仪式现场，中华全国体育基金会向洛阳市捐赠15套体育器材装备，以支持洛阳体育事业发展。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/图 通讯员 陈毅）