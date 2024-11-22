好评满满！AI培训班第二期火热报名中，手把手教你玩转AI！

由洛阳日报报业集团洛阳网重磅推出的线下新媒体内容生产实战班第一期已于5月9日圆满结束。

本次课程由浅入深，助力学员从理论学习者蜕变为具备落地思维的AI应用人才。

(点击查看第一期精彩瞬间)

真实反馈

第一期学员好评满满

第一期课程结束后，学员纷纷给予高度评价。

“我凌晨就出发了，开车数小时到洛阳，就为了来听这堂课。”来自中础建工集团有限公司办公室主任王欢欢表示，正冲着“DeepSeek助力新闻创作”“文生图、图生图”等细分板块来的，通过此次课程，学会了多种主流AI工具的使用方法，受益匪浅。

洛阳市城乡一体化示范区融媒体中心总编室主任张若含表示，通过学习拓宽了创作思路，有助于在实际工作中快速运用AI提升内容生产效率。

作为个人报名的学员，河南玖贰柒旅行社洪一新表示，课程有许多“在网上也找不到解决办法”的知识技能分享，感觉豁然开朗。

此外，在活动组织方面，设有答疑环节，及时为学员解惑，全方位保障学习体验，让学员能够更加专注投入课程。

在AI浪潮席卷的当下，你是否有以下困扰：对AI认知模糊？日常写作选题枯竭？图片创作灵感匮乏？视频创作流程繁琐？

洛阳日报报业集团洛阳网开设线下新媒体内容生产实战班，破解选题-生成-优化全链路，教学如何利用Al技术创作新闻、图片、短视频新媒体内容，提升办公效率。

第一期课程已圆满结束！第二期、第三期火热报名中！名额有限，即刻抢占AI深度研习先机！

洛阳网师资团队凭借深厚的专业素养与丰富的从业经验，采用“理论教学+实战操作”双轨模式，既能提供系统的指导，又能给予实用的建议，为学员搭建起高效学习的桥梁，确保学员学有所获。

1.小班精准教学：讲师手把手拆解真实宣传案例，沉浸式演示操作全流程。

2.实战演示贯穿：通过真实案例分析、模拟项目操作等实战环节，学员亲身体验AI技术操作流程，快速掌握实战技能。

3.授课内容丰富：为学员构建系统全面的知识体系，提升其新媒体创作中的AI使用能力。

4.优质内容共创：洛报集团全媒体平台覆盖6000万受众，可结合各单位需求，开展宣传合作，共创优质内容。

报名方式

扫码填写报名回执表，并发送至洛阳日报报业集团洛阳网邮箱lywwork2021@163.com。

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联系人

贾老师 15978636567

徐老师 15560196309

地址：洛阳市洛龙区开元大道218号洛阳日报报业集团3楼洛阳网

报名费用

原价998元/人。第二期早鸟价598元/人，5月13日18:00前报名可享优惠团购价格500元/人，三人及以上同行可享优惠。第三、四期名额预约中…

每期仅开放30个名额！名额采用先到先得机制，满员后将自动顺延至下期！具体开班时间以报名登记为准。

报名缴费成功后，开票信息请及时发洛阳网联系人，增值税专用/普通发票将以短信形式发送给报名人，联系方式请务必填写准确无误。

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