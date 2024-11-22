工伤预防进企业 安全指南送到手

8日至9日，市人社局联合洛阳日报社开展工伤预防宣传活动，积极营造全社会关注工伤预防的良好氛围，为构建和谐稳定的劳动关系奠定基础。

8日至9日，市人社局联合洛阳日报社开展工伤预防宣传活动，积极营造全社会关注工伤预防的良好氛围，为构建和谐稳定的劳动关系奠定基础。

8日，在市人力资源市场(市民之家二楼)，我市举办民营企业服务月暨社会组织行业协会专场招聘活动，工作人员为求职者开辟了工伤预防咨询绿色通道，通过发放宣传资料、赠送定制礼品、一对一解答等方式，积极传播工伤预防知识及工伤保险政策，通过预防前置为参会企业及求职者筑牢安全防线。9日，工伤预防宣传活动走进河南永华能源有限公司嵩山煤矿，工作人员针对能源行业特点，深入浅出地讲解常见工伤事故类型、预防措施及事故发生后的应对方法等，为企业职工送上安全指南，全方位构建起安全屏障，减少工伤事故发生。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜）