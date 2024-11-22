中国一拖集团有限公司收获机具公司：技术培训 护航“三夏”

9日，在位于西工区的中国一拖集团有限公司收获机具公司，售后服务技术人员在参加培训。随着“三夏”临近，连日来，该公司组织售后服务技术人员开展系统培训，为护航“三夏”、确保颗粒归仓提供保障。
9日，在位于西工区的中国一拖集团有限公司收获机具公司，售后服务技术人员在参加培训。随着“三夏”临近，连日来，该公司组织售后服务技术人员开展系统培训，为护航“三夏”、确保颗粒归仓提供保障。
9日，在位于西工区的中国一拖集团有限公司收获机具公司，售后服务技术人员在参加培训。随着“三夏”临近，连日来，该公司组织售后服务技术人员开展系统培训，为护航“三夏”、确保颗粒归仓提供保障。
(洛报融媒·洛阳网首席记者 李卫超 通讯员 郜大鹏 方星光 摄)
互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605