中国一拖集团有限公司收获机具公司：技术培训 护航“三夏”

9日，在位于西工区的中国一拖集团有限公司收获机具公司，售后服务技术人员在参加培训。随着“三夏”临近，连日来，该公司组织售后服务技术人员开展系统培训，为护航“三夏”、确保颗粒归仓提供保障。

9日，在位于西工区的中国一拖集团有限公司收获机具公司，售后服务技术人员在参加培训。随着“三夏”临近，连日来，该公司组织售后服务技术人员开展系统培训，为护航“三夏”、确保颗粒归仓提供保障。

(洛报融媒·洛阳网首席记者 李卫超 通讯员 郜大鹏 方星光 摄)