洛阳市开展“民法典宣传月”活动

今年5月是第五个“民法典宣传月”，我市以“典进企业护航发展”为核心主题，在全市范围内开展形式多样的民法典普法宣传活动。

今年5月是第五个“民法典宣传月”，我市以“典进企业护航发展”为核心主题，在全市范围内开展形式多样的民法典普法宣传活动。 今年5月是第五个“民法典宣传月”，我市以“典进企业护航发展”为核心主题，在全市范围内开展形式多样的民法典普法宣传活动。 此次宣传月活动重点推进“民法典进企业”，重点宣传平等、自愿、公平、诚信等基本原则，深入宣传优化营商环境、知识产权保护和科技创新、构建和谐劳动关系、企业“走出去”等与企业经营密切相关的法律法规，全面增强企业诚信守法经营意识和能力，助力企业防范化解风险、依法维护自身合法权益。 活动期间，我市将严格落实“谁执法谁普法”责任制，统筹多部门资源，开展“‘典’亮生活，守护美好”检察开放日及“典进企业护航发展”等特色主题宣传活动。 全市各县区各单位将结合实际开展民法典进企业、进机关、进乡村、进社区、进校园、进网络等活动。(洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 朱明宇)