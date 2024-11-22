洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

从消费顶“榴”看文商旅融合
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2025.05.10 08:47
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　顶“榴”出道，“榴莲”忘返。当前，随着新一季东南亚水果进入成熟期，国内再掀“榴莲热潮”，这从2025洛阳第二届榴莲嘉年华中便可见一斑：5天展期、60吨直采榴莲、100余个主题摊位，累计接待市民游客超15万人次。这场以“小榴莲”撬动“大消费”的创新尝试，折射的不仅是“网红”水果的消费引力，更蕴含着文商旅深度融合的进阶密码。

　　旅中有商，商中带文。如今，文旅消费已进入“体验为王”的新阶段。简单的让利并不足以促进消费，更需把握消费新趋势、打造消费新场景、优化消费新体验，推动文商旅融合发展，方能最大限度释放消费潜能。正如此次榴莲嘉年华，现场东南亚歌舞与河洛大鼓同台献艺，非遗手作与创意烘焙相映成趣，异域风情、潮流元素与河洛文化融合碰撞，用一个个榴莲串联起食、游、购、娱的消费链，使消费从单纯的商品交易升华为文旅体验，让市民游客在“榴莲自由”中感受文化浸润、情感共鸣，为文商旅融合发展打开了更广阔的想象空间。

　　文旅“一业兴”则消费“百业旺”。这些年，洛阳树牢新文旅发展理念，推动文商旅深度融合，不断丰富沉浸式文旅消费新业态、新场景。从夜间消费点亮城市烟火，到首店经济激发市场活力；从“洛阳味道”征服无数食客，到“洛YOUNG小店”“圈粉”年轻人……当文化资源成为流量密码，当旅游动线串联商业节点，当创新基因激活传统业态，便形成了“以文塑旅、以旅兴商、以商承文”的良性循环，有效激活消费、推动城市发展。持续深化改革、强化运营思维、创新引流方式，更好地把洛阳厚重文化底蕴与现代消费需求相结合，加快文商旅深度融合，我们就能不断推动消费提档升级，为城市经济注入活力。(洛平)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    国医大师丁樱洛阳收徒，洛阳妇幼三位专家加入高徒团队
    国医大师丁樱洛阳收徒，洛阳妇幼三位专家...
    国医大师丁樱洛阳收徒，洛阳妇幼三位专家加入高徒团队
        为加强传承国医大师学术经验，加快培养妇幼中医药人才，5月2日，国医大师丁樱收徒拜师仪式在洛阳市妇幼保健...
  • ·9岁男孩炸鸡可乐当饭吃出脂肪肝！医生：这些习惯害了多少孩子
  • ·大便总是不成形怎么办？
  • ·健康快讯：北京中医药大学东直门医院洛阳医院中西医结合健康体重管理中心开诊
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳市住房和城乡建设局：暂缓实...
  • 阵风9到10级！洛阳大风预警升级为...
  • 洛龙区定鼎门社区：业态引进来 服...
  • 大风预警！洛阳局地阵风9级以上，...
  • 5月18日起，洛阳至曼谷航线正式复...
  • “洛阳创新”领跑石化试验装置
  • 坚持创新引领强化人才支撑 奋力推...
  • 栾川县：打造高端民宿 丰富旅游业态
  • 我市举行农机装备发展专题培训会
  • 第一届“洛阳企业家日”读书分享...
    		•
    百姓呼声
    建议在邙山建设文学主题或名人主题公园
    涧河有处桥段漂浮着大量泡沫污染物？
    精彩图片
    济新高速公路项目...
    牡丹奇妙游 精彩引...
    牡丹花开隋唐城【...
    牡丹公园：打造诗...
    精彩热帖

    满园春色关不住

    油菜花开引人来

    花开迎春

    隋唐随拍
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605