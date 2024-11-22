从消费顶“榴”看文商旅融合

顶“榴”出道，“榴莲”忘返。当前，随着新一季东南亚水果进入成熟期，国内再掀“榴莲热潮”，这从2025洛阳第二届榴莲嘉年华中便可见一斑：5天展期、60吨直采榴莲、100余个主题摊位，累计接待市民游客超15万人次。这场以“小榴莲”撬动“大消费”的创新尝试，折射的不仅是“网红”水果的消费引力，更蕴含着文商旅深度融合的进阶密码。

顶“榴”出道，“榴莲”忘返。当前，随着新一季东南亚水果进入成熟期，国内再掀“榴莲热潮”，这从2025洛阳第二届榴莲嘉年华中便可见一斑：5天展期、60吨直采榴莲、100余个主题摊位，累计接待市民游客超15万人次。这场以“小榴莲”撬动“大消费”的创新尝试，折射的不仅是“网红”水果的消费引力，更蕴含着文商旅深度融合的进阶密码。

旅中有商，商中带文。如今，文旅消费已进入“体验为王”的新阶段。简单的让利并不足以促进消费，更需把握消费新趋势、打造消费新场景、优化消费新体验，推动文商旅融合发展，方能最大限度释放消费潜能。正如此次榴莲嘉年华，现场东南亚歌舞与河洛大鼓同台献艺，非遗手作与创意烘焙相映成趣，异域风情、潮流元素与河洛文化融合碰撞，用一个个榴莲串联起食、游、购、娱的消费链，使消费从单纯的商品交易升华为文旅体验，让市民游客在“榴莲自由”中感受文化浸润、情感共鸣，为文商旅融合发展打开了更广阔的想象空间。

文旅“一业兴”则消费“百业旺”。这些年，洛阳树牢新文旅发展理念，推动文商旅深度融合，不断丰富沉浸式文旅消费新业态、新场景。从夜间消费点亮城市烟火，到首店经济激发市场活力；从“洛阳味道”征服无数食客，到“洛YOUNG小店”“圈粉”年轻人……当文化资源成为流量密码，当旅游动线串联商业节点，当创新基因激活传统业态，便形成了“以文塑旅、以旅兴商、以商承文”的良性循环，有效激活消费、推动城市发展。持续深化改革、强化运营思维、创新引流方式，更好地把洛阳厚重文化底蕴与现代消费需求相结合，加快文商旅深度融合，我们就能不断推动消费提档升级，为城市经济注入活力。(洛平)