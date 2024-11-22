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孟津区：“超级车厘子”的“长红”密码
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.05.10 17:13
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采摘车厘子

　　初夏，万物并秀。走进孟津区朝阳镇石沟村，漫山遍野被“车厘子红”点缀。

　　清晨薄雾间，一群摘果人在帝都车厘子园内穿梭。采摘、测量、分类……工人手法娴熟，转眼间，鹌鹑蛋大小的车厘子便装了满满一车。8点采摘，11点登机，18点车厘子就上了广州等一线城市的货架、餐桌。

　　“想不到吧，随便抓一把，就能遇上直径超34毫米的特级果。”手捧硕大的“超级车厘子”，园区负责人雷娟话语自信。

　　按照车厘子行业标准，直径达到32毫米，已经是少见的“4J”顶级果。在帝都车厘子园，直径32毫米顶级果比例达20%，甚至直径34毫米的特级果占比也高达10%。

　　刚刚见过一个全国连锁水果商，与另一个经销商的见面已经排上日程，眼下，雷娟手中订单接连不断。在136亩的园子里，品质提升带来产业升级，今年预计亩均产值达2万元，比去年增加约20%不在话下。

　　雷娟坦言，这些年，车厘子已从“果中贵客”转变为“家中常客”。当稀缺性红利消退，如何才能在激烈的市场竞争中守住一席之地？帝都车厘子园以果品改良、科学种植破局，推动果品向中高端升级，让火红的事业持续红火。

　　为了追求果品升级，雷娟“特意撂荒”的故事总被当地村民津津乐道。承包园子之初，雷娟面临土壤肥力衰退的难题。咨询农业专家后，雷娟刻意将园子撂荒一段时间，并花大价钱进行有机肥改良。“如果只看眼前，的确少了收入，但从长远看，土壤改良带来品质提升，实则赚了。”雷娟说。

　　实际上，从土壤改良，到新品培育，从施肥用药，到后期管护，品质优于速度和数量的价值取向，体现在方方面面。

　　一次偶然的机会，雷娟在一种知名品种车厘子树上发现了新品种“芽变”。新品种抗性更强、口感更好、肉更厚、核更小，雷娟欣喜万分,给它起了个有诗意的名字——美紫。

　　经过几年收集扩繁，眼下美紫已繁育20余亩，成为园区特色优质品种。当市场上“大路货”车厘子降到每斤10余元依旧难卖时，雷娟的美紫普遍卖到每斤50元以上，其中特级果卖到每斤88元依旧供不应求。

　　“酒香不怕巷子深。”雷娟笑言，“我们几乎没进行过推广宣传，仅靠口碑吸引客商，如今还打入了广州一家国际知名会员超市供应链。”

　　硕大的“超级车厘子”，甜在食客嘴里，也甜在乡亲的心里。“家门口有了就业机会，也不用去外面务工了，一个月2000多元工资轻轻松松。”言语间，采摘分拣工人石艳艳满是满足感。眼下，园区已吸引约50名村民就业，托举起50户家庭的“甜蜜事业”。

　　近年来，孟津区把以“果大、肉厚、核小、味美”著称的大粒樱桃、车厘子作为乡村振兴的主导产业来抓，种植区域辐射城关、朝阳、常袋、白鹤等多镇，种植面积逾2万亩，形成遍地开花之势。各大果园积极对接农业科研机构，做好品种改良、品质提升，依托布鲁克斯、美早、美紫等高端品种实现“腾笼换鸟”，让特色果业在转型升级中“长红”。

　　果品升级，永远在路上。

　　在帝都车厘子园一隅，一排树上罩着白色防鸟网，枝叶随风摇曳。“这是我们的试验田，也是希望田。”雷娟满目憧憬，“通过精准疏果，在总产量不变的情况下，让果实个头更大、果肉更厚。我们有信心，明年顶级果、特级果比例将再翻一番。”

　　浅夏清和，雷娟的百亩果园郁郁葱葱，一串串硕大饱满的车厘子，压弯了枝头。

　　黄土坡上，果商握手、果农微笑，又是收获满满的丰收年……（洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 通讯员 郑占波 文/图）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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