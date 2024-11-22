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“锦兮华玉·编绳玩串”手工饰品店：一缕丝线“编织”理想人生
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.05.10 17:13
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刘文秀在编织手工饰品

　　“您这串珠子原本是偏传统的风格，我们通过这几颗珠子进行点缀，能让它的整体风格更加时尚。”近日，在洛龙区宝龙城市广场，“锦兮华玉·编绳玩串”手工饰品店的店员一边忙着编绳，一边给顾客介绍自己的项链“改装”思路。

　　这是一家打破传统的手工饰品店，它不仅售卖各式各样的项链、手串等饰品，还能为顾客提供饰品“改装”服务，满足人们的个性化需求。

　　店主刘文秀是一名“90后”，5年前，还是全职妈妈的她在短视频平台邂逅手工绳艺，从此与丝线结下不解之缘。“看着彩线在指尖翻飞，整个人都沉静下来了。”刘文秀说，她将带娃的碎片时间化作学习时光，从跟着抖音教程学到外出求学，最终摸索出古典绳艺与现代潮流相结合的新中式风格，并在线上开了一家工作室，一边售卖自己的作品，一边继续提升技艺。

　　2023年，随着孩子逐渐长大，有了时间的刘文秀将工作室升级为实体店。如今，在约100平方米的小店里，陈列着千余种天然材质，上百种不同颜色、材质的丝线挂了整整一墙。无论是偏商务风格的檀木手串，还是为孙辈祈福用的红绳，或是定制情侣款饰品，不同年龄段的客群都能在这里找到想要的。

　　开店两年来，刘文秀通过热情周到的服务和精湛的手艺，不仅为自己积累了一批忠实顾客，还成功在竞争激烈的手工饰品行业站稳了脚跟。如今，在守好小店的同时，她还时不时组织手作传承课，为感兴趣的人传授技艺，让更多人通过在家门口“就业”增加收入。

　　“当时决定开店的时候，就是凭着热爱，想把自己创作出来的美物展示出来，找到志同道合的朋友。如今，不仅实现了心愿，还改变了自己的人生。”刘文秀说，热爱变成工作是一件很幸福的事情，但创业之路依然坎坷，唯有不断成长进步，才能让理想照进现实。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 文/图）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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