以山·茶水铺：用新中式茶饮翻译传统文化

沿着魏坡·新序的青石板路前行，黛瓦白墙间，以山·茶水铺的招牌若隐若现。走进茶水铺，暖香和草木气息扑面而来，茶案上，琉璃壶中的茶汤正在沸腾；窗户边，三三两两的年轻顾客举起手机拍照……

以山·茶水铺

沿着魏坡·新序的青石板路前行，黛瓦白墙间，以山·茶水铺的招牌若隐若现。走进茶水铺，暖香和草木气息扑面而来，茶案上，琉璃壶中的茶汤正在沸腾；窗户边，三三两两的年轻顾客举起手机拍照……

以山·茶水铺是郑州青年张华在10年间打造的第三家店，之所以取名“以山”，是因为她相信“好茶叶以山为伴”。赤豆糯香雾凝茶、雪梨乌龙雾凝茶、以山拿铁、以山四宝……在茶水单上，闽北乌龙的岩韵与海盐芝士奶盖激情碰撞，云南熟普与意式咖啡随心调配，传统与创新的界限在这里被悄然打破。

“跨界不是噱头，我们需要用年轻人熟悉的味道吸引他们走进茶水铺，感受中国茶文化。”张华坦言，推出新中式茶饮是以山·茶水铺探索文化传承的一种方式。截至目前，茶水铺的顾客中有80%以上为年轻人，“除了提供一杯好茶，优美的环境和松弛的氛围，也是一种情绪消费”。

这样的创新并非一蹴而就。10多年前，刚大学毕业的张华因职场压力陷入焦虑，偶然接触茶道，茶汤的滋味与冲泡的仪式感让她寻得平静，开一家茶店成了她的梦想。

2015年，张华在郑州开出首家茶店，这家茶店不仅开启了她与茶的缘分，也帮助她挣得人生的第一桶金。很快，她的第二家茶馆也在郑州落地。

张华泡茶

“开茶馆后发现，很多人都觉得喝茶是中老年人的事，太严肃，也太沉闷。”张华说，从那时起，她便萌生了一个念头：再开一家面向年轻人的茶水铺，用创新的新中式茶饮给更多年轻人一个喝茶的理由。为此，她走访多处茶叶原产地，研究冷萃、拼配等现代工艺，甚至向咖啡师学习饮品研发逻辑，“传统茶需要打破固有形态，但内核不能丢”。

选址魏坡·新序开设自己的第三家店，她有着更深的考量：“洛阳是热门旅游城市，有着很强的文化属性，魏坡·新序的品牌调性与我们十分吻合。”

“我希望当年轻人端起一杯以山拿铁时，他们喝到的不只是茶与咖啡的混搭，更是中国茶的另一种可能性。”张华说，如今，越来越多的年轻顾客正从一杯新中式茶饮出发，走向品茶、爱茶的远方，“这是我最愿意看到的事情，先吸引他们走进来，再让茶自己说话”。

从茶店到茶馆，再到茶水铺，张华的创业轨迹背后，折射出了洛阳文旅融合的深层逻辑。近年来，这座城市以沉浸式体验、首店经济等为杠杆，撬动传统文化与现代消费的融合。目前正在进行的#洛YOUNG小店全民打卡计划抖音话题挑战赛则通过消费券、品牌推广等政策，助力古老的土地向创新敞开怀抱，也帮助主理人将创意落地为城市风景。

茶香袅袅，余韵悠长，越来越多像以山·茶水铺一样的故事，还在这片热土上书写着。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 文/图）