省人大常委会来洛调研县乡两级人大换届选举工作

日前，省人大常委会代表工作委员会副主任王付林来洛，调研县乡两级人大换届选举工作。 日前，省人大常委会代表工作委员会副主任王付林来洛，调研县乡两级人大换届选举工作。 调研组先后到涧西区南昌路街道、郑州路街道，新安县磁涧镇、汉关街道等地，通过走访选民代表、查阅资料、座谈交流等形式，了解我市上一轮县乡换届选举经验做法，并提出意见和建议。 调研组指出，县乡两级人大换届选举是人民政治生活中的一件大事。在上一轮换届选举工作中，洛阳坚持党的领导，严把代表结构关、入口关、资格审查关，依法依规抓好选区划分、选民登记、投票选举等各环节工作，举措扎实、成效明显。下一步，要超前谋划布局，提前了解辖区人口结构、居住情况等，聚焦可能出现的重点难点问题，探索精准破解之策；要创新方式，以数智化赋能，为选民提供高效便捷登记服务，不断提高选举质效；要加强宣传引导，不断提升选民参选意识，充分彰显全过程人民民主，扎实推进基层民主政治建设，为全市发展大局奠定坚实群众基础。 市人大常委会副主任安颖芳参加调研。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 王玮蔚)